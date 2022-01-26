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Tatar yarın sabah Kayseri’ye gidecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak amacıyla davetli olarak yarın sabah Kayseri’ye gidecek.

26 Ocak 2022 Çarşamba 16:34
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Tatar yarın sabah Kayseri’ye gidecek
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,  Tatar’a Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, Başkan vekili Ramazan Gündoğdu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu,  KTSO Dış İlişkiler Uzmanı Asya Beyaz, Kıbrıs Türk Tütün Kurumu (KTTK) Genel Müdürü Selahattin Bayırkan ve  KTTK yönetim kurulu üyesi Hasan Yağız eşlik edecek. 
Kayseri temasları kapsamında Kayseri Üniversitesi’nde “Mavi Vatan’da KKTC’nin Rolü” konulu konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a burada fahri doktora verilecek. 
Kayseri Kıbrıs gazileri ile de bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basınla da buluşup gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.

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