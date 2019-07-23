Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Tatar, Yavuzalp’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı

23 Temmuz 2019 Salı 17:30
Tatar, Yavuzalp’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin eski Lefkoşa Büyükelçilerinden Ercüment Yavuzalp’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Başbakan Tatar, Yavuzalp’ın ölümünü üzüntüyle öğrendiğini belirterek,  “Onun Kıbrıs’ta büyükelçilik görevi yaptığı 1967-1970 yılları arasında Kıbrıs Türk Yönetimi kurulmuş, Kıbrıs Türk Halkı Rum idaresi altında yaşamak istemediğini, kendi kendini yönetmek amacında olduğunu tüm dünyaya ilan etmişti” dedi.

“Yavuzalp, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarıyken ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilerek, egemenliğimiz, bağımsız bir devlet olarak dünyadaki yerimizi alma arzumuz net bir şekilde ortaya konulmuştur” diyen Tatar, Büyükelçi Yazvuzalp’ın,  Kıbrıs Türk Halkı’nın ateş çemberinden geçtiği dönemlerde görev yapmış, sevilen, saygın ve başarılı bir diplomat olduğunu vurguladı.

Tatar, Yavuzalp’a Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, sevenleri ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye Dışişleri Bakanlığı mensuplarına başsağlığı diledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersin TatarErcüment YavuzalpVefatBaşsağlığı MesajıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akkaya hırsızlıktan tutuklandı
Akkaya hırsızlıktan tutuklandı
Uçuk cezaevine gönderildi
Uçuk cezaevine gönderildi
Abuziyada’ya otopsi yapıldı
Abuziyada’ya otopsi yapıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim