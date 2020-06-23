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Tatar Yeni Başsavcı Altıncık'ı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, yeni Başsavcı Sarper Altıncık’ı kabul etti.

23 Haziran 2020 Salı 10:59
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Tatar Yeni Başsavcı Altıncık'ı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, yeni Başsavcı Sarper Altıncık’ı kabul etti.

Başbakanlık’ta yer alan kabulde konuşan Başbakan Tatar, Altıncık’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Uzun yıllar savcı olarak görev yapan Altıncık’ın tecrübesinin önemli olduğunu dile getiren Tatar, Başsavcılık kurumunun yürüttüğü görevin önemine değindi.

Tatar, adalet sisteminin güçlü olması için savcılık kurumunun güçlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Meclis’teki komite çalışmalarına savcıların katılmasının önemli olduğunu da söyleyen Tatar, Başsavcı Altıncık’a başarılı çalışmalar diledi.

ALTINCIK: “ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRECEĞİZ”

Yeni Başsavcı Sarper Altıncık da, Anayasa ve mevzuatın kendilerine yüklediği görev ve yetki çerçevesinde, iş birliği içinde olacaklarını ve üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini söyledi. 

Sarper Altıncık, yaş haddinden emekli olan Başsavcı Behiç Öztürk’ün yerine, Yüksek Savcılar Kurulu’nca 29 Mayıs’ta seçilmiş ve görevine 2 Haziran’da Cumhurbaşkanı huzurunda yemin ederek başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarSarper Altıncık
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