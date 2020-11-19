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Tatar : Yeni bir sayfa açıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beşparmak Düşünce Grubu üyelerini kabul ederek görüştü.

19 Kasım 2020 Perşembe 15:37
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Tatar : Yeni bir sayfa açıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beşparmak Düşünce Grubu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte yeni bir sayfa açıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı, yıllar yılı süren Federasyon görüşmelerinde kaçırılan fırsatların bedelinin Kıbrıslı Türklere ödetildiğini ifade ederek Kıbrıs Türk halkının haksız izolasyon ve ambargolara maruz bırakıldığını dile getirdi.

Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis ile görüşmesinde Kıbrıs Türk halkının mağduriyetine dikkat çektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, Yeşil Hat Tüzüğü ve Larnaka üzerinden KKTC’ye geçecek turistlere yönelik Rum tarafının kabul edilemez tutumunu bahse konu görüşmede masaya getirdiğini vurguladı.

Her halkın kendi kendini yönetme hakkı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türkleri bir halktır ve bu halk bu halk bu ülkede 400 yıl boyunca çok önemli mücadeleler vermiştir” şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türklerin dayatma bir çözümle, federasyon adı altında üniter bir devlete yamalanarak azınlığa mahkum edilemeyeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda verilen mesajların oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı, konuşmasının sonunda Beşparmak Düşünce Grubu’nu çalışmaları nedeniyle tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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