Tatar, "yeni bir siyaset" geliştirildiğini açıkladı.

"Türkiye ile KKTC müzakere heyetleri bu sabah kapsamlı bir toplantı yaptı" diyen Ersin Tatar, Cenevre öncesinde son rötuşlar yapıldığını belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmalarına aykırı hareket ediliğini belirten Ersin Tatar, Avrupa Birliği'ne üyeliğin de yasa dışı olduğunu söyledi.

"Masadan kalkıldığında o yoluna Cumhuriyet olarak devam ediyor, biz izolasyon altında" diyen Tatar, "Artık federal temelde bir anlaşma olamayacağı, yeni fiklirlerle masaya gidileceği ortaya çıkmıştır" dedi.

"Yeni iradenin ortaya çıkması ve Türkiye ile fikir birliği içerisinde yeni bir siyaset geliştirdiklerini" de söyleyen Tatar, 1571'den bugüne Kıbrıs tarihine göndermeler yaptı.

Tatar, "Kıbrıs Türk halkının kendi devletine sahip çıkması ve egemen eşitlikle yoluna devam etmesinin meşru hakkı olduğunu" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “federasyondan ümit yok...” diyerek federal temel de bir anlaşmanın olmayacağını, Kıbrıs’ta kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma olmasını iki devletli egemen eşitlikle sağlanabileceğini kaydetti.

Bu politikanın Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde çok önemli bir gelişme olduğunu aktaran Ersin Tatar, “Bu siyasetin arkasında yılların mücadelesi vardır. Dünya çapında uğraşlar vardır… Biz ayrı bir halkız… Silah zoruyla Cumhuriyet’in dışına itmeleri, Kıbrıs Türk halkının kendi devletine sahip çıkarak, egemen eşitlik temelinde devletiyle yola çıkması hakkıdır” dedi.

Tatar şöyle devam etti:

"Eski anlayışla bizim en temel farkımız, eskiden tek egemenlik unsuru vardı. Kurucu devletler için egemence ifadeler kullanıldı ancak bana göre safsataydı. Bundan sonra devletten devlete ilişki olabilir. Bölgesel istikrarın sağlanması da çok önemlidir. Kıbrıs Türk halkı her zaman Türkiye'yi önemsemiştir. Garantörlük bizim için fevkale önemlidir. Egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve Türkiye'nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Cenevre'ye bu düşüncelerle gidiyoruz."