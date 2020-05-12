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Tatar: “Yeni bir yol haritası şekillenecek”

Başbakan Ersin Tatar, gelişmelere bağlı olarak bir yol haritasının şekilleneceğini ve yol haritası ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

12 Mayıs 2020 Salı 13:54
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Tatar: “Yeni bir yol haritası şekillenecek”

Başbakan Ersin Tatar, Meclis Genel Kurulu’nda konuşarak, Koronavirüs ile mücadele sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek, kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini vurguladı.

Ülkenin izole edildiğini, ülkeyi koruyarak meseleyi sürdürdüklerini söyleyen Tatar, hükümetin uzmanlara danışarak ve istişare halinde kararlar aldığından bahsetti.

Başbakan Tatar, ilk günden, soğuk kanlı bir şekilde tedbirler aldıklarını kaydetti.

Gelişmelere bağlı olarak bir yol haritasının şekilleneceğini aktaran Tatar, yol haritası ile ilgili çalışmaların devam ettiğini işaret etti.

Daralan ekonomiye yeni imkanların sağlanması için ekonomiye kan vererek, daralmasını engellemek ve büyüme noktasına gelmesi için çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayan Ersin Tatar, hükümetin doğru karar ve düzenlemeler ile kararlar aldığını ve kararların herkese özgüven verdiğini belirtti.

Aceleye gerek olmadığını, zamanı geldiğinde, dünyadaki gelişmelere bağlı olarak, normalleşme sürecine geçileceğini, ülkeye gelme ve gitmelerin yapılacak düzenlemeler ile önümüzün açılacağını söyleyen Tatar, yeni uygulamalar olacağını dile getirdi.

Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 12.05.2020 13:59
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Kibris kibris 2020-05-12 14:02:32

Ne indirimi...vatandas cezali seyrusefer cikartiyor..hani ceza yoktu...isiniz gucunūz bu halkı cezàlandırmak..kuklalar

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