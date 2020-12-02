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TATAR: “YENİ DÖNEMDE SİZLERLE ÇALIŞMAKTAN MUTLULUK DUYACAĞIM”

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, muhtarların halkın içinden seçimle göreve gelen önemli kişiler olduğunu vurgulayarak, “Yeni dönemde sizlerle çalışmaktan mutluluk duyacağım.” dedi. 

02 Aralık 2020 Çarşamba 15:08
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TATAR: “YENİ DÖNEMDE SİZLERLE ÇALIŞMAKTAN MUTLULUK DUYACAĞIM”

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, muhtarların halkın içinden seçimle göreve gelen önemli kişiler olduğunu vurgulayarak, “Yeni dönemde sizlerle çalışmaktan mutluluk duyacağım.” dedi. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, rahmetli Başbakanlardan İrsen Küçük kabinesinde Maliye Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemden bugüne kadar muhtarlara yönelik yapılan birçok olumlu çalışmanın içerisinde bulunduğunu kaydetti.

İlk kez bu dönemde muhtarlara yönelik aylık ödenek çıkarıldığını anımsatan Tatar, muhtarların, halkın içinden seçimle göreve gelen önemli kişiler olduğunu vurguladı. 

Muhtarların bölgelerindeki insanlara daha iyi hizmet verecekleri fiziksel koşulların sağlanmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Yeni dönemde sizlerle çalışmaktan mutluluk duyacağım” şeklinde konuştu.

“KADIN MUHTAR SAYISININ ÇOĞALMASINI TEMMENİ EDİYORUM”

Kadınların toplumdaki rolünün öneminin altını çizerek kadın muhtar sayısının çoğalması temennisinde de bulunan Cumhurbaşkanı, “KKTC’nin kendi demokrasisi içerisinde, en alttan en üste halkın oylarıyla göreve gelen kişilerin yönetiminde, ülkemizin çok daha iyi noktalara taşınacağı düşüncesi içerisindeyim” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, kendi gelenek, görenek ve düşüncelerini kendi hür iradesiyle ortaya koymaya devam ettiğini, yaşanan günlük sıkıntı ve tartışmaların demokrasinin bir parçası olduğunu ifade eden Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni çok daha iyi yerlere taşımak için birlik, beraberlik içerisinde çalışılmasının önemine dikkat çekti.

Pandemi döneminin, muhtarların da katkısıyla çok iyi yönetildiğini, dünyadaki orana kıyasla KKTC’nin bugün çok güvenli bir konumda olduğunu dile getiren Tatar, gelecekle ilgili umutlu olduğunun altını çizdi. 

Muhtarların halkın içinde olan ve onların sorunlarına en yakından şahitlik eden kişiler olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, muhtarlara verilen değerin devam edeceğini kaydederek tüm muhtarlara çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.

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