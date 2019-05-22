Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı’na sundu.
Tatar, yeni kabineyi sunmak üzere kurmayları ile beraber saat 10.58’de Cumhurbaşkanlığı’na geldi.
Tatar’ın Akıncı ile görüşmesinin ardından yeni kabineyi kamuoyuna açıkladı.
İŞTE YENİ KABİNE
UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabinesi belli oldu.
Başbakanlık: Ersin Tatar
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı: Kudret Özersay
İçişleri Bakanlığı: Ayşegül Baybars
Eğitim Bakanlığı: Nazım Çavuşoğlu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: Tolga Atakan
Turizm Bakanlığı: Ünal Üstel
Sağlık Bakanlığı: Ali Pilli
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: Hasan Taçoy
Tarım Bakanlığı: Dursun Oğuz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Faiz Sucuoğlu
Sunat bey neden kabine de olmaz??? Anlam veremedim...
bir girbac da sunat bey'e vuruldu. ersan beyide goremiyorum.. YDP kapisi acildi hayirli ugurlu olsun