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Tatar, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı’na sundu

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:25
Tatar, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı’na sundu
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı’na sundu.

Tatar, yeni kabineyi sunmak üzere kurmayları ile beraber saat 10.58’de Cumhurbaşkanlığı’na geldi.

Tatar’ın Akıncı ile görüşmesinin ardından yeni kabineyi kamuoyuna açıkladı.

İŞTE YENİ KABİNE

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabinesi belli oldu.

Başbakanlık: Ersin Tatar

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı: Kudret Özersay

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Maliye Bakanlığı: Olgun Amcaoğlu

İçişleri Bakanlığı: Ayşegül Baybars

Eğitim Bakanlığı: Nazım Çavuşoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: Tolga Atakan

Turizm Bakanlığı: Ünal Üstel

Sağlık Bakanlığı: Ali Pilli

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: Hasan Taçoy

Tarım Bakanlığı: Dursun Oğuz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Faiz Sucuoğlu

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Anahtar Kelimeler:
Tatar
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Abdullah Kepezlioğlu 2019-05-22 12:42:20

Sunat bey neden kabine de olmaz??? Anlam veremedim...

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:) 2019-05-22 12:55:20

bir girbac da sunat bey'e vuruldu. ersan beyide goremiyorum.. YDP kapisi acildi hayirli ugurlu olsun

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