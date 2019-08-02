Tatar Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak'ı Kabul Etti

Başbakan Ersin Tatar, devletin ve hükümetin Karpaz bölgesine her zaman önem verdiğini belirterek, bölgenin gelişmesi ve bölge halkının refahı için yeni dönemde Karpaz'a yönelik plan ve projeler olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, Karpaz halkının ortaya koyduğu mücadele ve seslenişi saygıyla karşıladıklarını da belirterek, "ülkenin ve bölgenin planlı ve programlı bir şekilde gelişmesi için sizlerle istişare içinde halkın refahını yükseltmek için çalışacağız. Ülkenin bölgelerin gelişmesi tüm kesimlerle ve halkla birlikte konuşularak olur. Diyaloğa her zaman devam edeceğiz" diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, bugün Başbakanlık önünde eylem yapan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tatar, devlet ve hükümet olarak her zaman Karpaz'a yakın olduklarını ve önem verdiklerini, bölgeye ve halkın isteklerine duyarlı olduklarını söyledi.

Tatar, özellikle son dönemde ekonomik anlaşmanın da imzalanmasıyla tüm ülke ve halka eşit hizmet için çalıştıklarını, bunu önemsediklerini kaydetti.

YEŞİLIRMAK

Tatar'ın sözü verdiği Yeşilırmak da, Tatar'a teşekkür ederek, Karpaz bölgesinin hükümetten ve devletten beklentilerini dile getirdi.

Karpaz halkının her zaman geriye gittiğini savunan Yeşilırmak, belediye başkanlığına sçildiği günden beri bölgeyi ve belediyeyi geliştirmek için ciddi mücadele verdiklerini ifade etti.

Ama tek başlarına bunun mümkün olmadığını ifade eden Yeşilırmak, özet olarak şunları söyledi:

"Hükümet ve devletimizden Karpaz bölgesine gereken desteğin verilmesini istiyoruz ve bekliyoruz. Eylem bugün burada noktalandı ama taleplerimiz var. Bölgenin geleceği için yürüdük, bu mücadele haykırıştır, baş kaldırmadır. devletimizden taleplerimiz var, özelde Karpaz genelde hükümet ve ülke yararınadır, taleplerimiz hiçbir siyasi içerik taşımıyor. İçişleri Sağlık, Bayındırlık Bakanlıklarına da taleplerimiz iletildi. Hükümetin ilgisini, devletin hizmetlerini istiyoruz. Tam teşekküllü hastane istiyoruz. Bölgemizde turistlerle birlikte 40 bin üzerinde vatandaş var. Sağlık merkezimizde doktor İstiyoruz ilgi şefkat istiyoruz. Devletten sadece devletin varlığını, hizmetlerini istiyoruz. Yolun tamamlanmasını istiyoruz. Emirname değişikliği istiyoruz, bire bir bu bölgeye dokunun. Taleplerimizi, bölgedeki haykırışı lütfen görün."

Yeşilırmak, İTÜ'nün Karpaz’da verilen arazilere artık yatırım yapmasının da takipçisi olunmasını istedi.

Başbakan Tatar da, İTÜ'nün bölgede hayat bulması için görüşmeler yapıldığını, bunun olmasıyla bölgeye hareketlilik geleceğini söyledi.

Bafra bölgesinin gelişmeye devam ettiğini, bölgenin tümünüm gelişmesi için de çalışmaların sürdüğünü, devletin bölgeye yatırımlar yaptığını, yolların yapıldığını, ulaşımın kolaylaştığını kısacası devletin yatırım yaptığını ve daha da yapacağını ifade eden Tatar, "Buralar nasıl geliştirilir bunun üzerine çalışacağız" dedi.

Ekonomik anlaşmanın imzalandığını, bu çerçevede ülke geneline yönelik projeler olduğunu, bunların bir kısmının da Karpaz’a yönelik olduğunu ifade eden Tatar, "Planlı programlı sizlerle istişare içinde halkın refahını yükseltmek için çalışacağız. Gelişmeler hep birlikte, halkla birlikte konuşularak yapılır. Diyaloğa devam edeceğiz, her zaman bunun olması önemli" diye konuştu.