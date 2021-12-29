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Tatar: “Yılbaşı etkinliklerinde hızlı yayılan virüse karşı dikkatli olalım”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yılbaşı etkinliklerinde halkı, hızlı yayılan virüse karşı dikkatli olmaya davet etti.

29 Aralık 2021 Çarşamba 14:28
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Tatar: “Yılbaşı etkinliklerinde hızlı yayılan virüse karşı dikkatli olalım”
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar bugün, Girne Özyalçın Aşı Merkezi’ni ziyaret ederek, yılbaşı öncesi sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, Rum tarafında yaşanan vaka sayısı artışına işaret ederek, halkı hızlı yayılan virüse karşı yılbaşı etkinliklerinde daha dikkatli olmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, aşılanma ve hatırlatma dozlarının yapılması yönünde çalışmaların devam etmesinin önemine de vurgu yaptı.

Yılbaşı öncesi aşı merkezindeki çalışanları ziyaret ederek, 2022 yılının daha iyi olması dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, Omicron varyantının ardından dünyada genel anlamda bir iyileşme olacağına yönelik umut olduğunu belirtti.

KKTC’de pandemi sürecinin, alınan kararlar ve tedbirler, Türkiye Cumhuriyeti’nin aşı desteği, Acil Durum Hastanesi’nin yapılması, vatandaşların duyarlılığı ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları sonucunda son iki yıldır iyi yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, halkın gösterdiği duyarlılık ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını kutladı ve 2022 yılının daha hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’a, aşı merkezi ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı eşlik etti.

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