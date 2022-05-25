Tatar, Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ni düzenleyen heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün, Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ni düzenleyen Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk, Piyale Paşa Mahallesi Muhtarı Rifat Sevindik, Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, Kıbrıs Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Ferit Ergün, Başkan Yardımcısı Mahmut Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Pertev Paşa Mahallesi Muhtarı Zuhal Altınışık’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, geçtiğimiz pazar düzenlenen ve yıllardır katıldığı Anadolu kültürünü tanıtmak amacıyla yapılan Yöresel Anadolu Kültür Festivali’nde emeği geçen herkesi kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar festival ziyareti sırasında, gözleme yapan kadınlarla birlikte gözleme pişirdiği güzel bir fotoğrafının olduğunu anımsatarak bazı çevrelerin bunu farklı değerlendirmesi üzerine de kamuoyunun büyük tepki gösterdiğini söyledi.

Kökümüz olan Anadolu kültürünü yaşatmanın önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Biz her zaman Anadolu kökenli olduğumuzu dile getiriyoruz. 1571’de bizlerin ataları Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden buraya yerleşmişler. 1974 Barış Harekatı’ndan sonra Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelerek buraya yerleşen insanlar ve onların torunları artık kültürel anlamda farklı kültürlerin kendi adamızda bütünleşmesi adına bizim en büyük zenginliğimizdir. Anadolu kültürü de bunun büyük bir parçasıdır. Çünkü hepimizin kökü Anadolu’dur.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ta turizm yatırımlarının olduğu bölgenin açılmasıyla bölgeye canlılık geldiğini söyledi. Son bir yılda Maraş’ı 500 bin kişinin pandemi sürecine rağmen ziyaret ettiği bilgisinin kendisine ulaştığını paylaşan Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Bölgesi’nde bu anlamda kalkınma ve hareketlenme sağlanacağını ve her alanda kültürel öğelerin gelen turistler için ilgi çekici olabileceğini ifade etti. Kültürel bir öğe olan Yörük Türkmen poşusunun bahse konu fotoğrafta üzerinde olmasının da farklı yerlere çekildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar; “Ben o fotoğraftan gurur duydum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a, geleneksel olarak düzenlenen Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ne katıldığı için teşekkür eden Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk, bundan rahatsız olan çevrelere de yöresel etkinliğe katılmaları çağrısı yaptı.