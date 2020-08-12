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Tatar: Yunanistan’la Mısır’ın, Akdeniz’de tezgahladıkları oyunlara dur denilmeli

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin, Yunanistan’la Mısır’ın Akdeniz’de tezgahladıkları oyunlara dur demesinin şart olduğunu, Türkiye’nin attığı adımları sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:24
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Tatar: Yunanistan’la Mısır’ın, Akdeniz’de tezgahladıkları oyunlara dur denilmeli

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin, Yunanistan’la Mısır’ın  Akdeniz’de tezgahladıkları oyunlara dur demesinin şart olduğunu, Türkiye’nin attığı adımları sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

Başbakan Tatar, “Doğu Akdeniz’in bir barış, refah, işbirliği denizine dönüşmesini engelleyenlerin her türlü barışçı girişimi boşa çıkaran Yunanistan, Mısır ve onların arkasındaki güçler olduğuna” dikkati çekti.

Ersin Tatar şunları kaydetti:

“ Türkiye Almanya ve AB’nin ricası üzerine diplomasiye şans tanımak ve diyalog kanallarını yeniden canlandırmak amacıyla bir süre önce Oruç Reis’in sondaj çalışmalarını durdurmuştu.

Ancak Türkiye’nin bu iyi niyet jesti karşılık görmedi.

Yunanistan diyalog konusunda samimi ve dürüst olmadığını 6 Ağustos 2020 tarihinde Mısır ile yaptığı korsan anlaşma ile ortaya koydu.

Bu anlaşmanın tek amacı Türkiye ile Libya’nın Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı konusunda yaptıkları anlaşmayı etkisiz hale getirmek.

Tabii ki Türkiye buna izin veremezdi ve vermedi.

Oruç Reis evvelce planlanan sismik araştırma faaliyetine 10 Ağustos itibariyle yeniden başladı.

Yunanistan’ın Türkiye’nin faaliyetimize itiraz etmesinin hiçbir hukuki dayanağı yoktur.

Meis Adası başta olmak üzere, bölgedeki Yunan adalarının Türkiye’nin kıta sahanlığını kesmesi uluslararası hukukun temel ilkesi olan hakkaniyet ilkesine aykırıdır.

Türkiye’nin, Yunanistan’la Mısır’ın Doğu Akdeniz’de tezgahladıkları oyunlara dur demesinin şarttır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti olarak Türkiye’nin attığı adımları sonuna kadar destekliyoruz.

Doğu Akdeniz’in bir barış, refah, işbirliği denizine dönüşmesini engelleyenler her türlü barışçı girişimi boşa çıkaran Yunanistan, Mısır ve onların arkasındaki güçlerdir.

NATO ve Avrupa Birliği hata yapmamalı, bölgede hakkaniyete dayalı bir çözüm bulunması için objektif davranmalıdırlar.”

Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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