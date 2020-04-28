Başbakan Ersin Tatar Genç TV’de Mustafa Alkan’ın konuğu oldu. Koronavirüs pandemi sürecine dair önemli açıklamalarda bulunan Tatar, kademeli açılma hakkında da bilgiler vererek Bakanlar Kurulu’nun yarın konuyla ilgili olarak toplanacağını söyledi. Tatar yurt dışından ülkemize gelecek olan kişiler için PCR Testi isteneceğini ve dışa açılmanın kontrollü olarak yapılacağını söyledi.
Tatar: Yurt dışından gelenlerden PCR Testi istenecek
Başbakan Ersin Tatar Koronavirüs pandemi sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu
28 Nisan 2020 Salı 21:46
824 Okunma
Ne yurtdışı yau bırakın da bir nefes alalım, daha dagga bir gol bir. amacınız nedir kıbrısı yok etmek mi? iki kuruş para için milletin sağlığını mı satacaksınız. daha kaç uçak gelecek yeter bıkdık artık. bırak bir nefes alalım sağ salim etraf açılsında uçuşlara sonra bakarık.
Yurtdışından kimse gelmesin. Hem İngiltere hem de Türkiye kaynıyor. Gidecek birisi varsa gitsın ancak sakın kimseyi getirmeyiniz.
Çok özel bile olsa gelecek olanlar varsa devletin ensesine yarım kuruş yük gelmemeli. Bu ülkenin durumu belli. Huzursuzluğu bile toplumu rahatsız ediyor. Sadece bir kombaycının bile nelere mal olduğu ortada. Halen karantinada olanlar vardır.