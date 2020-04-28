Tatar: Yurt dışından gelenlerden PCR Testi istenecek

Başbakan Ersin Tatar Genç TV’de Mustafa Alkan’ın konuğu oldu. Koronavirüs pandemi sürecine dair önemli açıklamalarda bulunan Tatar, kademeli açılma hakkında da bilgiler vererek Bakanlar Kurulu’nun yarın konuyla ilgili olarak toplanacağını söyledi. Tatar yurt dışından ülkemize gelecek olan kişiler için PCR Testi isteneceğini ve dışa açılmanın kontrollü olarak yapılacağını söyledi.