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TATAR YÜZDE 32.44, AKINCI YÜZDE 29.75

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıktan 728’i açıldı. Sonuçları duyurulmayan sadece 10 sandık kaldı.

11 Ekim 2020 Pazar 21:27
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TATAR YÜZDE 32.44, AKINCI YÜZDE 29.75

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıktan 728’i açıldı. Sonuçları duyurulmayan sadece 10 sandık kaldı.

Seçime katılım oranı yüzde 57.40 oldu.

YSK’nın seçimleri duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %32.44 - 35446

Tufan Erhürman: %21.59 - 23588

Erhan Arıklı: %5.40 - 5902

Fuat Çiner: %0.29 - 322

Arif Salih Kırdağ: %0.26 - 279

Ahmet Boran: %0.07 - 81

Mustafa Ulaş: %0.06 - 69

Alpan Uz: %0.14 - 153

Kudret Özersay: %5.74 - 6277

Mustafa Akıncı: %29.75 - 32511

Serdar Denktaş: %4.22 - 4608

Son Güncelleme: 11.10.2020 21:28
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