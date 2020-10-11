TATAR YÜZDE 32.49, AKINCI YÜZDE 29.69

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıktan 690’ı, yani sandıkların yüzde 932ü açıldı. Sonuçları duyurulmayan sadece 48 sandık kaldı.

YSK’nın seçimleri duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %32.49 - 33757

Tufan Erhürman: %21.58 - 22422

Erhan Arıklı: %5.37 - 5575

Fuat Çiner: %0.30 - 309

Arif Salih Kırdağ: %0.25 - 264

Ahmet Boran: %0.07 - 73

Mustafa Ulaş: %0.06 - 65

Alpan Uz: %0.14 - 145

Kudret Özersay: %5.73 - 5951

Mustafa Akıncı: %29.69 - 30847

Serdar Denktaş: %4.28 - 4448