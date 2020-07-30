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Tatar,Başbakanlık’ta personelle bayramlaştı

Başbakan Ersin Tatar, Kurban Bayramı dolayısıyla Başbakanlık’ta personelle bayramlaştı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 14:53
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Tatar,Başbakanlık’ta personelle bayramlaştı

Başbakan Ersin Tatar, Kurban Bayramı dolayısıyla Başbakanlık’ta personelle bayramlaştı.
Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Covid 19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen bayramlaşmada tokalaşma olmazken, Başbakan Ersin Tatar Başbakanlık binasındaki personelin tek tek bayramını kutladı ve hayırlı, sağlıklı, esenlik dolu,  nice bayramlar dileğinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKurban Bayramı
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