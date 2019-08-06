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Tatar:Bizim için aslolan Türkiye’nin de desteği ile KKTC’nin daha da güçlenmesi

Yunus Ataş başkanlığındaki KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

06 Ağustos 2019 Salı 15:33
Tatar:Bizim için aslolan Türkiye’nin de desteği ile KKTC’nin daha da güçlenmesi

Ataş, Başbakan Tatar’a ve hükümetine başarı dileğinde bulundu ve uluslararası alanda zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek, Başbakan’a duruşundan ve gayretinden dolayı teşekkür etti…

Başbakan Ersin Tatar da her zaman halk içinde, halkla birlikte, halktan aldıkları görüş ve değerlendirmelerle siyasetlerini geliştirdiklerini kaydetti…

Tatar, halkın çıkarı için gerek Kıbrıs konusunda gerek ekonomi anlamında büyük bir gayret içinde olduklarını söyledi.

Türkiye’nin de katkılarıyla devletin güçlenmesi, ekonominin gelişmesi, insanların daha refah ve esenlik içerisinde yaşayabilmeleri için büyük bir gayret ve çalışma içerisinde olduklarını anlatan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yoluna devam edeceğini vurguladı.

Tatar, “Çeşitli aşamalarda görüşmeler ne zaman başlayacak gibi değerlendirmeler olmaktadır. Ama günün sonunda bizim pozisyonumuz artık federal temelde bir anlaşmanın pek de mümkün olmadığı yönündedir. Bizim için aslolan Türkiye’nin de desteği ile KKTC’nin daha da güçlenmesi, dünyaya kendini kabul ettirmesi ve özgürlük, bağımsızlık ve hür irademiz ile bu temaslarda var olabilmemizdir. Gelecek kuşaklara böyle bir ortam bırakmak için onurlu bir süreç yaşatmak için çalışmalar sürdürmekteyiz. Ben Türkiye’ye çok önem veriyorum” dedi.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretine de değinen Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’de çeşitli faaliyetler yapıldığını, KKTC ile Türkiye’nin bu anlamda yaptığı bir takım anlaşmalar olduğunu belirterek, önemli gemilerin Doğu Akdeniz’de zenginliklerin araştırılması faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyledi…

Tatar, KKTC’nin güçlenmesi için Türkiye ile gerek sosyal gerekse de kültürel alanlarda çalışmaları sürdürdüklerini de ifade etti…

Kıbrıs’ta bir gerçek olduğunu belirten Tatar, “Burada iki devlet vardır. Türk Devleti’nin de kendine göre siyaseti var, bir takım politikaları var ama kültürü de var. Bu kültürü de kaynaşarak daha da zenginleşmemiz gerekir. Bu zengin kültür hepimizin varlığıdır, çoluk çocuğumuza bırakacağımız bir mirastır” dedi…

(BRT)

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