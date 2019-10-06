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Tatar’dan Akıncı’ya gönderme

Başbakan Ersin Tatar, geçtiğimiz gün “teknolojik kaza yaptım” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Büyükkonuk’tan “bilmediğin düğmeye basmayacan” dedi

06 Ekim 2019 Pazar 17:00
Tatar’dan Akıncı’ya gönderme

Başbakan Ersin Tatar Büyükkonuk Eko Gün etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “Bilmediğin düğmeye basmayacan” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geçtiğimiz gün kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Büyükkonuk Eko Gün etkinliğini boykot eden bir gönderiyi paylaşmış ardından gönderiyi silerek “teknolojik kaza yapmış olabilirim” açıklamasında bulunmuştu.

Başbakan Ersin Tatar da Akıncı’nın bu paylaşımına dikkat çekerek “Bilmediğin düğmeye basmayacan. Hele hele Ahmet Sennaroğlu’nun sayfalarına hiç basmayacan, teper…” yorumunu yaptı    

Tatar’ın konuşması şöyle:

Onlar bizim inşalarımızdır bizim halkımızdır iyi günde de hep beraber olduk bundan sonrada beraber olacağız. Buradan mesajını alan alır. Ben pek detaylara girmek istemiyorum.  

Ben hep espri yapan bir kişiyim. Bilmediğin düğmeye basmayacan. Hele hele Büyükkonuk sayfalarına tecrübeden biliyorum Ahmet Sennaroğlu’nun sayfalarına hiç basmayacan teper.

Dolayısıyla mesaj gitmiştir. Biz böyle insanlarız her şeyi espriye dönüştürerek ama mutluluk beraberlik gönülden gelen sevgi ile hiçbir ayrım yapamadan birleştirici ve insanları severek siyaset yapıyoruz. Biz bu anlayıştayız.

Hep de böyle olacaktır çünkü KKTC bunu hak etmektedir. İnsan sevgisini. Türkiye sevgisini.      

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Başbakan Ersin TatarCumhurbaşkanı AkıncıBüyükkonukGöndermeHaberGündemKıbrıs
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dervis 2019-10-06 17:48:24

keske o dugmeye baban da basmasaydi..simdi herkes rahat edecekti..sen kim espri yapmak kim..gazete basip halkin haber alma ozgurlugune kastedenleri, cinayete tesebbus edenleri desteklemek icin espri yapmak da ne demek..dahasi sana ne..sana mi kalldi.. bir koy belediyesinin cakma belediye baskani cumburbaskanina siyah celenk gonderip protesto edecek ama cb ayni dingili protesto etmeyecek..yani uc-bes oy ugruna yapmayacagin yalakalik yok..

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Nacizane 2019-10-06 18:12:52

Akıncı ya gönderme yapmak senin haddin değil..

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Ertaç 2019-10-06 18:43:14

Ersin bey eko günü değil insan kazıklama günü oldu biz bu fiyatlarda Dubaide birşeyler yerdik.Cumhurbaşkanı da heryere gitmek zorunda dahil.Onun söylemlerinin tersini söyleyerek bizi iyilikmi yapıyorsun ?

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Rahmet 2019-10-06 18:54:52

Allah Rahmet Eylesin Arif hoca..sana ne kadar ihtiyacımız var..

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Öz 2019-10-06 19:22:07

Bu Ersin askerlik yaptı mı?

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