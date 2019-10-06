Tatar’dan Akıncı’ya gönderme

Başbakan Ersin Tatar Büyükkonuk Eko Gün etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “Bilmediğin düğmeye basmayacan” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geçtiğimiz gün kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Büyükkonuk Eko Gün etkinliğini boykot eden bir gönderiyi paylaşmış ardından gönderiyi silerek “teknolojik kaza yapmış olabilirim” açıklamasında bulunmuştu.

Başbakan Ersin Tatar da Akıncı’nın bu paylaşımına dikkat çekerek “Bilmediğin düğmeye basmayacan. Hele hele Ahmet Sennaroğlu’nun sayfalarına hiç basmayacan, teper…” yorumunu yaptı

Tatar’ın konuşması şöyle:

Onlar bizim inşalarımızdır bizim halkımızdır iyi günde de hep beraber olduk bundan sonrada beraber olacağız. Buradan mesajını alan alır. Ben pek detaylara girmek istemiyorum.

Ben hep espri yapan bir kişiyim. Bilmediğin düğmeye basmayacan. Hele hele Büyükkonuk sayfalarına tecrübeden biliyorum Ahmet Sennaroğlu’nun sayfalarına hiç basmayacan teper.

Dolayısıyla mesaj gitmiştir. Biz böyle insanlarız her şeyi espriye dönüştürerek ama mutluluk beraberlik gönülden gelen sevgi ile hiçbir ayrım yapamadan birleştirici ve insanları severek siyaset yapıyoruz. Biz bu anlayıştayız.

Hep de böyle olacaktır çünkü KKTC bunu hak etmektedir. İnsan sevgisini. Türkiye sevgisini.