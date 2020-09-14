Tatar’dan Arıklı ve Zaroğlu için ‘geçmiş olsun’ mesajı

Başbakan Ersin Tatar, sosyal medya hesabından Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ve YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu için ‘geçmiş olsun’ mesajı yayımladı.

Salgın sürecinde devlet olarak yaşanan sıkıntıların aşılması noktasında yoğun bir çabayla çalıştıklarını ifade eden Tatar, tüm vakaların ‘eşit’ olduğu vurgusu yaptı.

YDP Genel Başkanı Arıklı ve YDP Genel Sekreteri Zaroğlu’nun sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini belirten Tatar, en yakın zamanda tüm pozitif vakaların iyileşmesi temennisinde bulundu.

Gereken kuralları alarak uygulamaya koyacaklarını aktaran Tatar, “Kurallara birlikte uyacak ve sıkıntıları aşacağız” dedi.

Tatar’ın açıklaması şu şekilde:

“Salgın ve açılma süreci ile birlikte yaşananlar dolayısı ile son hafta içerisinde pozitif vakalarımızda önemli artış olmuştur. Devlet olarak yaşanan sıkıntıların aşılması için gece- gündüz yoğun bir çaba içerisindeyiz. Tüm vakalar bizim için eşittir. Tümünün iyileşmesini yakından takip ediyoruz. Bu arada tabii ki Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı ile parti Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu’nun durumlarını da yakından takip ediyoruz. İki değerli milletvekilimiz ile tüm pozitif vakaların en yakın zamanda sağlıklarına kavuşmaları en halisane dileğimizdir. Tümüne geçmiş olsun diyorum. Unutmayalım ki tüm insanlık benzeri görülmemiş bir salgınla mücadele ediyor. Bu mücadele mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır. Bunun için gereken kararları alacak ve uygulamaya koyacağız. Kurallara birlikle uyacak ve sıkıntıları aşacağız.”