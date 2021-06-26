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Tatar'dan BM ile AB'ye: “Ya Kıbrıs’ın gerçeklerini iyi bilmiyorlar ya da bilmek istemiyorlar"

Brüksel’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü.

26 Haziran 2021 Cumartesi 21:34
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Tatar'dan BM ile AB'ye: “Ya Kıbrıs’ın gerçeklerini iyi bilmiyorlar ya da bilmek istemiyorlar"

Brüksel’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) döndü.

Saat 21.00’de ülkeye varan Cumhurbaşkanı Tatar, bir kez daha Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu ifade etme şansı bulduklarını belirtti. Tatar, Brüksel’de Kıbrıs’ta Kıbrıslı Rumlar ne kadar egemen ise Kıbrıslı Türklerin de bu ülkede o kadar egemen olduğunu ifade ettiklerini açıkladı.

Egemen eşitliğimizin kabul görmesi durumunda, iki toplumlu iki devletli bir çözümün kabul edilmesi durumunda Kıbrıs sorununun çözümü için müzakere edebileceklerini söyledi.   

BM ile AB’nin iki toplumlu iki devletli bir barışa engel oldukları yönündeki haberlere de değinen Tatar “Ya Kıbrıs’ın gerçeklerini iyi bilmiyorlar ya da bilmek istemiyorlar. Kıbrıs’ta zaten iki ayrı devlet vardır.” Dedi.  Tatar, Yunanistan Başbakanı’na da bunu anlattıklarını belirtti

Son Güncelleme: 26.06.2021 23:51
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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