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Tatar’dan, Erdoğan’a: KKTC halkı adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

05 Şubat 2022 Cumartesi 19:38
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Tatar’dan, Erdoğan’a: KKTC halkı adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, görüşmede, "Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve muhterem eşi Emine Erdoğan’a, şahsı ve KKTC halkı adına geçmiş olsun dileklerini ileterek en erken zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ettiği" belirtidi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumlarının çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi olduğunu bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TataCovid19
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