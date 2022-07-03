Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
İki kadın hırsızlık yaparken polise yakalandı!
İki kadın hırsızlık yaparken polise...
Feci kazada 2 kişiyi ciddi şekilde yaraladı.. Alkol testini reddetti!
Feci kazada 2 kişiyi ciddi...
Kadına şiddet bitmiyor! Eski kız arkadaşını darp etti...
Kadına şiddet bitmiyor!
13 farklı yerde hırsızlık yaptı!
13 farklı yerde hırsızlık yaptı!

Tatar’dan Eroğlu’na geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Tatar, 3’üncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu için yayımladığı geçmiş olsun mesajında, “Eroğlu’nun en erken zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” dedi.

03 Temmuz 2022 Pazar 20:37
0 Okunma
Tatar’dan Eroğlu’na geçmiş olsun mesajı
banner48

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YDÜ Hastanesi’nde tedavi altına alınan 3’üncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Eroğlu’nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu ifade eden Tatar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Prof. Dr. Hamza Duydu soysal medya hesabında paylaştığı gibi Dr. Derviş Eroğlu kardiyoloji servisinde tansiyon ve ritim takibi amaçlı müşahede altına alınmış olup sayın 3. Cumhurbaşkanımızı gayet iyi gördüm. Acil şifalar diler, en erken zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: "Müzakere edip ortak noktada buluşulmalı"
Özersay: "Müzakere edip ortak noktada buluşulmalı"
“Engelsiz Denize Ulaşım Rampası” hizmete girdi
“Engelsiz Denize Ulaşım Rampası” hizmete girdi
Ekrem Ülsol’un ölümü üzdü
Ekrem Ülsol’un ölümü üzdü










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim