Tatar’dan Eroğlu’na geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YDÜ Hastanesi’nde tedavi altına alınan 3’üncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Eroğlu’nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu ifade eden Tatar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Prof. Dr. Hamza Duydu soysal medya hesabında paylaştığı gibi Dr. Derviş Eroğlu kardiyoloji servisinde tansiyon ve ritim takibi amaçlı müşahede altına alınmış olup sayın 3. Cumhurbaşkanımızı gayet iyi gördüm. Acil şifalar diler, en erken zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.”