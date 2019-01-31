Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin’de 2 bin yıllık lahit bulundu
2 bin yıllık lahit bulundu
Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!
Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!
Windows 7 kullanmaya devam edenlere bir kötü haber daha
Windows 7 kullananlara kötü haber
11 dakikada tükendi
11 dakikada tükendi
FaceTime kullananlara çok kötü haber: Gizlice dinleniyorsunuz!
FaceTime kullananlara çok kötü haber

Tatar’dan Hükümete ve KTÖS Genel Sekreteri’ne Eleştiri

Dikmen ve Beyarmudu’nu ziyaret eden Tatar, hükümeti halkı düşünmemekle suçladı

31 Ocak 2019 Perşembe 17:56
Tatar’dan Hükümete ve KTÖS Genel Sekreteri’ne Eleştiri

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümeti halkı düşünmemekle suçlarken, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’i de Türkiye konusundaki açıklamaları nedeniyle eleştirdi.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın dün gece Beyarmudu ile Dikmen’i ziyaret ettiği ve Beyarmudu Belediyesi Kongre Merkezi’nde konuşma yaptığı bildirildi.

Tatar konuşmasında, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in Türkiye ile ilgili iddialarının “asılsız” olduğunu ve UBP açısından “yüz karası” olarak değerlendirildiğini belirtti.



banner41
Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’yi canını kurtarsın diye Kıbrıs’a davet ettiğini, Türkiye’nin Kıbrıs’ı Yunan olmaktan kurtardığını kaydeden Tatar, Elcil’in söylemlerinin Kıbrıs Türkü ile Türkiye halkının arasını aşmaya yönelik olduğu görüşünü ifade etti.

HÜKÜMETE ELEŞTİRİ

Ekonomideki durumdan dolayı hükümete de eleştiriler yönelten Ersin Tatar, pek çok sektörün zorda olduğunu, hayvancı ve çiftçinin girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı üretim yapamaz duruma, narenciye üreticisinin de açıklanan fiyatlar karşısında iflas noktasına geldiğini belirtti.

Hükümetin halkı düşünmediğini savunan Tatar,  reel sektör ve esnafa yönelik herhangi bir adım atılmadığını iddia etti ve sözleşmeli olarak yüzlerce kişinin devlete işe alındığını da savundu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKTÖSDikmenBeyarmuduZiyaretHükümetEleştiriHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
eski ubp'li 2019-01-31 19:16:50

Tatar kktc yi bir tarafa bıraktı (zaten bırakmışlardı) türkiye'nin sözcülüğüne soyundu...Habire 90 numara yağ ve habire yalakalık bunların siyaseti haline geldi...Başka da becerebildikleri bişey yok ki zaten....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ataoğlu, EMİTT 2019 açılışına katıldı
Ataoğlu, EMİTT 2019 açılışına katıldı
Kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı
Kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı
Sosyal Hizmetler Dairesi Velileri Uyardı
Sosyal Hizmetler Dairesi Velileri Uyardı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim