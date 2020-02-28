Tatar’dan İdlib’de şehit olan askerler için taziye mesajı

Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar İdlib'de 22 askerin şehit olması üzerine taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Tatar'ın mesajı şöyle:

"Terörü durdurmak, Türkiye’ ye yönelik tehditlere rmek üzere İdlip’te bulunan Türk askerine yapılan hain saldırı sonucu mehmetciklerimizin şehit düşmesini, çok sayıda kardeşimizin yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakamayacak, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır. Şahsım ve hükümetim adına Türkiyemizin acısını yürekten paylaşır, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."