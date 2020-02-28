Tatar’dan sevk edilen hastalara ziyaret
Başbakan Ersin Tatar yangından etkilenen ve tahliye edilen hastaları Yakın Doğu Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Tatar yangından etkilenen ve tahliye edilen hastaları Yakın Doğu Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Tatar’dan sevk edilen hastalara ziyaret
Başbakan Ersin Tatar yangından etkilenen ve tahliye edilen hastaları Yakın Doğu Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
olayı siyasete çevirmeyin, iş yapın ziyaret değil, başlayın örmeye tuğla, oraya görevli koymaya, denetmen denetimci vs