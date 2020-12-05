Tatar’dan Takdir Gören Atama

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, sosyal medya hesabından deneyimli gazeteci Serhat İncirli'nin Cumhurbaşkanlığı'nda göreve başlamasıyla ilgili açıklama yaptı...



Ali Kişmir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

Ters açıdan bakalım belki daha iyi anlaşılır olay!..

Ersin Tatar, kendi görüşüne yakın birisini de basın bürosunun başına koyabilirdi!..

UBP içerisinde bunu yapabilecek yüzlerce insan varken o hayatı boyunca kendine çözüme adamış Serhat İncirli’yi göreve getirdi...

Yani partizanlık yapmak yerine bence işin ehlini tercih etti...

Takdir ediniz demiyorum ama tersini yapsa partizanlığı yapıştıracağımız da açıktı!..

O nedenle bu konu gündem dahi olmamalı!..

Gönül ister ki müzakerecisini de aynı mantıkla atasın...

Kim bilir belki de yapar!..

O zaman takdiri de kapar!..