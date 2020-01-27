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Tatar:Devlet Planlama Örgütü teknik düzenlemelerle daha planlı çalışacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 15:11
Tatar:Devlet Planlama Örgütü teknik düzenlemelerle daha planlı çalışacak

Burada ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Dayanışma Kurulu’nun Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ad Hoc Komitenin oluşumuna ilişkin kararlar sunuldu.

Buna göre komitenin 11 üyeden oluşturulması, üyelerin UBP Grubunu temsilen Oğuzhan Hasipoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, Özdemir Berova, CTP grubunu temsilen Özdil Nami, Salahi Şahiner, HP grubunu temsilen Gülşah Sanver Manavoğlu, Mesut Genç, TDP’yi temsilen Cemal Özyiğit, DP’yi temsilen Koral Çağman, YDP’yi temsilen Bertan Zaroğlu olması oylanarak kabul edildi.

Ardından Başbakanlığın İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Gündeminde bulunan İstatistik Kurumu Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.
Konuyla ilgili söz alan Başbakan Ersin Tatar , Devlet Planlama Örgütünün teknik düzenlemelerle daha planlı çalışacağını ifade etti.

Yapılan çalışmalarla KKTC gelişimi ve ilerideki dönemde daha bağımsız ve tutarlı şekilde yoluna devam edeceğini kaydeden Tatar, İstatistik Kurumu’nun bu çalışmalarla daha güçlenmesinin KKTC ekonomisine önemli katkı sağlayacağını anlattı.

Tatar, “E devlet bağlamında yapılan çalışmalarla daha sağlıklı şekilde nüfus sayımının gerçekleştirmesi temennimizdir.. İnsanların eve kapanmadan nüfusun belirlenmesi için çalışma içerisindeyiz” dedi.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunması Onay Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından Halkın Partisi Başkanlığının Genel Başkan ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay’ın Genel Başkanlıktan istifa ettiğine ilişkin tezkeresi okutularak bilgiye sunuldu.

Genel Kurul’da daha bazı milletvekillleri Meclis İçtüzüğü’nün 62’nci maddesi söz alarak konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalarda Elazığ depremine ilişkin üzüntüler paylaşıldı, taziyeler iletildi.
(BRT)

Anahtar Kelimeler:
TatarDevlet Planlama Örgütü
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