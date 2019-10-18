Tatar:Dileğimiz terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi

Başbakanı Ersin Tatar, ABD ve Türkiye’nin Suriye’de YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin, “Buraya Türkiye’nin kararlı davranışıyla gelindiği kesindir. Dileğimiz, terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi, Türkiye’mizin güven içinde olmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.
Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından sağlanan mutabakata ilişkin Tatar, sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulundu.
Başbakan Tatar, “Barış Pınarı Harekatı’na YPG’nin güvenli bölgenin dışına çıkacağı, silahlarını teslim edeceği güvencesiyle 5 gün ara verilmiştir. Buraya Türkiye’nin kararlı davranışıyla gelindiği kesindir. Dileğimiz, terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi, Türkiye’mizin güven içinde olmasıdır.” ifadelerini kullandı.
(BRT/SM)
"yani akinci'nin dedigine geldiler" diyemiyorsun.. ben ozetleyim sana ne oldu.. turkiye suriye'ye abd'nin izniyle girdi zaten..daha fazla gitmesin diye trump erdogana malum mektubu yazdi..aptal olma yoksa rahip meselesindeki gibi paranizi ve ekonominizi sifir ile carparim dedi. ertesi gun akincinin dedigine geldiler. sen ve hirsiz partin, ozersayla birlikte yaptiginiz yalakalik ve halkin sectigi cumhurbaskanina, dolayisi ile halk iradesine yaptiginiz ihanetle ortada kaldiniz. bu halk akinci'yi turkiye fasistlerine hedef gosterdiginizi bir kenara yazdi..
Burada yaşayan TCli yurttaşlarımıza soruyorum: Şu yukarıdaki arkadaşın halka icraat gibi bir düşüncesi var mı sizce? Bir düşünün, lütfen. Uyuşturucu gibi adam, vatan-millet-sakarya edebiyatıyla insanları uyuşturmaya çalışıyor, bu esnada partisiyle birlikte Türkiyenin yolladığı tüm kaynakları götürüyor. Yeter artık. HALK OLARAK İCRAAT İSTİYORUZ. Kıbrıslılara laf atmayı bırakın artık kimse ülkeyi satma peşinde değil!!