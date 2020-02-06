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Tatar:Ekiplerin erken müdahalesi ile yangın erken zamanda söndürüldü

06 Şubat 2020 Perşembe 09:32
Tatar:Ekiplerin erken müdahalesi ile yangın erken zamanda söndürüldü
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Lefkoşa Girne anayolu Ciklos mevkiinde dün akşam saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Güven Park’ın kuzey kısmında ormanlık alanda yer alan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangının farkedilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi , orman dairesi, sivil savunma ve askeri personel sevk edildi. Ekiplerin anında müdahalesi ile yangın felakete dönüşmeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekipler yangına müdahale ederken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar da olay yerine giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı erken müdahale sayesinde rüzgarın da etkisiyle hızla yayılma riski olan yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü açıkladı.Tüm ekibi erken ve başarılı müdahalelerinden dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “ hepimize geçmiş olsun” dedi

Başbakan Ersin Tatar da ekiplerin erken müdahalesi ile yangının erken zamanda söndürüldüğünü kaydetti.
Tatar yangının tekrar başlamasını ihtimaline karşın ekiplerin sabaha kadar bölgede nöbet tutacağını da ifade eden Başbakan Tatar, ekiplere başarılı müdahalelerinden dolayı teşekkür etti.

Başbakan Tatar konuşmasında halka da seslenerek, yangına sebebiyet verebilecek olaylardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan bölgedeki soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti, ekipler tedbir amaçlı olay yerinde beklerken ,bölgeye her türlü ihtimale karşı elektrik verilmedi.
Yangının çıkış nedeni ise henüz belli değil ancak yangının bölgede bulunan elektrik kablolarının birinin kopması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Yangında yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde ormanlık arazi yandığı belirtiliyor.

(BRT)

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