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Tatar:Emeklilerimiz; çalışma yaşamına uzun yıllar hizmet veren, toplumun bilgi ve deneyim sahibi bireyleridir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaret ederek dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi.

24 Mart 2022 Perşembe 09:00
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Tatar:Emeklilerimiz; çalışma yaşamına uzun yıllar hizmet veren, toplumun bilgi ve deneyim sahibi bireyleridir
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Derneği ziyaretinde emeklilerin, uzun yıllar çalışma yaşamına hizmet veren, toplumun bilgi ve deneyim sahibi bireyleri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar; sağlıktan, sosyal yaşama her alanda emeklilerin talebine kulak vermenin gerekliliğine dikkat çekti.

Emeklilerin deneyim ve bilgi birikimlerinden yararlanmanın önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, emeklilerle sürekli bir araya gelerek istişarede bulunma arzusunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kısa süre önce yaşama veda eden, emekli müsteşar ve emekliler derneğinde uzun süre genel başkanlık görevinde bulunan Mustafa Tolga ve hayatta olmayan, derneğin tüm üye ve yöneticilerini rahmetle anarken, emekli vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerini iletti.

Son Güncelleme: 24.03.2022 10:11
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