Tatar:Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Covid-19’la mücadelede ülkeye büyük katkı sağladı

Başbakan Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Covid-19’la mücadelede de ülkeye ve halka büyük katkı sağladığını belirtti ve tüm mensuplarını kutladı.

Başbakan Tatar, bu sabah Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargahına giderek Komutan Tuğgeneral Altan Er’le bir süre görüştü.

Başbakan, görüşme sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“ Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız Tuğgeneral Sayın Altan Er ve komuta kademesindeki silah arkadaşları ile bu sabah gayet yararlı bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantıda bir kez daha güncel sorunumuz olan Covid-19’la mücadelede komutanlığımızın yaptığı çalışmalarla, normalleşme sürecinde nasıl ilerleneceğine dair değerlendirmeler yaptık, görüş alış verişinde bulunduk.

Memnuniyetle ifade edeyim ki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız Covid-19’la mücadelede de ülkemize, halkımıza büyük katkı sağlamıştır. Komutanımız Tuğgeneral Altan Er’in şahsında tüm Güvenlik Kuvvetleri komutanlığını kutlar, kendilerine teşekkür ederim.”