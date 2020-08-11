Tatar:Halkın duyarlılığına güveniyoruz

Gecede bir konuşma yapan Tatar, UBP hükümetinin göreve gelmesinin ardından dünyada ve ülkede birçok olumsuzluk ve krizin yaşandığına dikkat çekerek, tüm bunlara rağmen zoru başardıklarını dile getirdi.

Öngörülemeyen bir virüsün tüm dünyayı tehdit ettiği bir zamanda, büyük bir kitle partisini yönetmek uzlaşmayla birlik ve beraberliği sağlamanın , aynı zamanda da zor bir koalisyon ortağıyla hükümet sürüdürebilmenin , Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışma yürütmenin ve tüm bunlar yanında pandemiyle mücadele yürütmenin çok zor bir iş olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, UBP’nin bu güne kadar birçok zorlukları aşarak ülkeyi bu günlere taşıyan bir parti olduğunu,bunun bundan sonra da böyle olacağını ifade etti.



Parti olarak birlik ve beraberliği koruyarak Cumhurbaşkanlığı hedefine giden yolculukta başarılı olmak zorunda olduğunu vurgulayan Tatar, “Bu başarı sadece benim başarım olmayacaktır.Bu başarı UBP’nin başarısı olacaktır.Bu başarı KKTC’nin başarısı olacaktır. Çünkü bizim bu başarıyla dünyaya vereceğimiz mesaj vardır bu da Kıbrıs Türkü’nün kendi özgürlüğüne, kendi bağımsızlığına, hürriyetine, anavatan sevgisine ve Kıbrıs politikası bağlamında kendi eşitliği temelinde bir anlaşma hedefimize bağlılığımızın bir iradesi olacaktır”diye konuştu.

KKTC’yi kuran ve bu günlere getiren güçlü bir partinin üyeleri olan UBP’lilerin, kırgınlıkları unutarak ,bu büyük hedef için çalışması gerektiğini söyleyen Tatar, “Hedef KKTC’nin en kıdemli makamını ele geçirmek,UBP’yi, onun ideolojisi ve temsil ettiği değerlerin o makama taşınmasıyla memleketin iradesine şekil vermek, memleketin önümüzdek yıllarda siyasi iradesine ekil verebilmek ve ona göre memleketi yönetebilmektir”dedi..

Cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan UBP’nin, yapılacak ilk genel seçimde de milletvekili sayısını yükselterek,ülkenin siyasi geleceğinde söz sahibi olacağını kaydeden Tatar, kamuoyuna yansıtılan ve değişik çevrelerce kullanılan anketleirn tersine,yapılan 7-8 farklı ankette , Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1.sıraya oturduklarını dile getirdi.

Pandemiye ve yarattığı ekonomik sıkıntılara rağmen,sağlık ve ekonomi alanında alınan isabetli tedbirlerle sürecin başarıyla yönetildiğini dile getiren Tatar,14 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, halkta panik yaratan öngörülerine rağmen,hükümetin , ekonomik sosyal ve sağlık alanında aldığı yerinde ve hesaplı tedbirlerle , izlenen isabetli politikalarla,ekonomik çarkları döndürülürken ,aynı zamanda salgının yayılmasının da önünün kesildiğini söyledi.

1 Temmuz’dan önce 2 ay virüs vakası yaşanmadığını ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ifadesiyle ,KKTC’nin Pandemi yönetiminde dünyada bir ilk olarak yer aldığını anımsatan Tatar,bu başarının hükümetin çabalarıyla değil, Sağlık Bakanlığı , sağlık çalışanları ve halkın duyarlılığı sayesinde , kazanıldığını kaydetti..

1 Temmuz’dan sonra dünyaya ve Türkiye’ye açılma kararlarına da muhalefet edildiğini ve yeniden felaket senaryoları yazıldığını söyleyen Tatar,dünyada Türkiye’de Güney’de vakalarda artış yaşansa da, Ağustos ortalarına gelinirken, 50 vaka bulunduğunu,bunların yarısının taburcu edildiğini,tedavisi sürenlerin ise durumlarının hafif olduğunu söyledi.

Pandemi hastanesinin bir ihtiyaç olduğunu ve birkaç ay içinde bunu tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Tatar, halkın duyarlılığına güvendiklerini dile getirdi.

İngiltere’de yaşayan ve Kuzey Kıbrıs’ta evi olan Kıbrıslı Türklerin 2 ayrı PCR ile ve evlerinde 7 gün kalma koşuluyla ülkeye gelmelerine izin verileceğini söyleyen Tatar, birçok kişinin bu şekilde ülkeye geleceğini ifade etti.

İnşaat sektörüyle turizmiyle ülkenin en hızlı şekilde gelişen bölgesi olan ve UBP yakınlık duyan nüfusun da yoğun olduğu Girne’nin parti için büyük önem taşıdığını vurgulayan Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Girne’de çok iyi bir oy oranıyla çıkmak için partinin tüm örgütleriyle üyeleriyle en iyi şekilde çalışacağına güveninin tam olduğunu ifade etti.

UBP’nin kuruluş yıldönümünün her yıl 11 Ekim’de düzenlenen organizasyonla kutlandığını anımsatan Tatar, bu yıl parti kuruluşunun sandıkların açılmasıyla kutlanacağını söyledi.

UBP’nin kuruluş yıldönümü, UBP’nin en büyük eseri olan KKTC’nin, en üst makamının kazanılmasıyla kutlanacağını dile getiren Tatar, tüm partililere yapacakları çalışmalar için teşekkürlerini sundu.