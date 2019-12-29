Tatar:“Herkes bir engelli adayıdır”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin Geleneksel Dayanışma balosu dün akşam Girne’de yapıldı.

Geceye katılan Başbakan Ersin Tatar, herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, “sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak ve bu konuda duyarlılık göstermek çok önemlidir” dedi.

Girne Lords Palace Otel’de gerçekleştirilen baloda konuşan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, gecede hedeflerinin dayanışma balosundan elde edilecek gelirle yeni bir liftli araç almak olduğunu belirterek, gecenin organizasyonuna katkı sağlayan ve katılarak destek veren herkese teşekkür etti.

Etkinliğin ana Sponsoru Lords Palace Otel Grubu adına konuşan Aydoğan İnvestment Yönetim Kurulu üyesi Olgun Aydıntaş da, sosyal sorumluluk projeleri içinde yer almaya devam edeceklerini vurgulayarak, ülkedeki iş insanlarına da bu tür projelere katkı koymaları çağrısında bulundu.

Başbakan Ersin Tatar ise toplumda ihtiyaçlı kesimlere yardım etmenin bir duyarlılık ve hassasiyet meselesi olduğuna vurgu yaptı.

“Sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak, bu konuda duyarlılık göstermek önemlidir” diyen Tatar, herkesin bir engelli adayı olduğunu vurguladı.

Tatar, engellilerin yaşamlarına dokunmak için durmadan çalışan Günay Kibrit ve ekibini kutlayarak, Kibrit’in yıllardır, engelli bireylere yardım etmek, onları cesaretlendirmek ve yanlarında olmak için yaptığı çalışmaların önemine işaret etti.

Kibrit’in bu yöndeki çalışmalarına devam etmesini isteyen Tatar, gecenin gerçekleşmesine katkı koyan herkesi kutladı.

KKTC’nin Almanya’daki Kültür İşlerinden Sorumlu Fahri Ataşesi ve Almanya’da faaliyetlerini sürdüren Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneği Başkanı Turgay Hilmi de 1996 yılından itibaren Almanya ile KKTC arasında bir yardım köprüsü kurduklarını belirtti.

Hilmi, bu güne kadar bin 800’ü aşkın tekerlekli sandalye, engellilerin yaşamını kolaylaştıracak çeşitli liftli araçlarla engellilere katkı sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Turgay Hilmi konuşmasının ardından, Günay Kibrit’e Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneği üyeleri olan Jana ve Jens Grosshans’ın katkılarıyla, engellilere yaptığı katkılardan dolayı yeni bir tekerlekli sandalye hediye etti.

Gecede daha sonra dayanışma balosunun organizasyonuna sponsor olan ve katkı sağlayanlara teşekkür plaketleri verildi.

H&V ajans Mankenlerinin defilesinin de yer aldığı baloda, açık arttırma ve piyango çekilişi yapıldı.

Gecede, sevilen sanatçı Eylem ve Burçak Güneş de sahne aldı.