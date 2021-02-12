Tatar,ikinci doz aşısını yaptırdı

Yapılan açıklama şöyle:

Sn.Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Covid-19’a karşı ikinci doz aşısını bugün yaptırmıştır. Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan Covid- 19 pandemisi ile mücadelede önemli olan aşı programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nden dün gelen 40.000 doz aşı ile birlikte bugüne kadar gelen toplam Sinovac aşısı 80.000’e ulaşmıştır.



Tüm ülkeyi gerçek anlamda örnekler nitelikte yüksek sayıda yapılan günlük testler ile, içinde bulunduğumuz pandemi süreci daha iyi değerlendirilmiş ve ocak ayı ikinci yarısında hızla yükselen vaka sayısında alınan tedbirler sonucunda düşüş başlamıştır.



Diğer ülkeler ve Güney Kıbrıs ile karşılaştırmalı yapılan projeksiyonlar, şubat ayının ikinci yarısına doğru vakalarda plato ve sonrasında kontrollü düşüş grafiğini yakalayabileceğimiz yönündeydi ve şimdi bunu gözlemleyebiliyoruz.



Covid-19 pandemisine karşı mücadelede, bundan sonraki süreçte mutant varyantın da ülkemizde olduğu göz önüne alınarak, belirtmek isteriz ki bu süreç henüz bitmemiştir. Halkımıza düşen en önemli görev alınan tedbirlere uymaktır. Bu doğrultuda kalabalık ortamlarda uzun süreli kalmamaya, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya dikkat etmeliyiz.