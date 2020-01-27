Tatar:Kıbrıs Türkü haklarından,hukukundan taviz vermeyecek

Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“27 Ocak 1958’de Kıbrıs Türkü ‘ taksim’gerçekleşti İngiliz Koloni idaresi sona erdi, ENOSİS tehdidinden kurtuldu diye yollara döküldü. Oysa böyle bir şey yoktu. Yalan bir haber söz konusu idi. Ama İngiliz Polisi kardeşlerimize çok sert tepki gösterdi. Olaylar 2 gün sürdü. 7 şehit verdik. 27-28 Ocak olayları Kıbrıs Türkü olarak bizlerin vatanımızda, topraklarımızda, hür yaşamak için ölüm pahasına bir mücadele verebileceğimizin ilk büyük göstergesidir. Bizlerin bugünleri görmemizi sağlayan şehitlerimizi bir kez daha rahmet, gazilerimizi şükranla anarım. Kıbrıs Türkü dün olduğu gibi bugün de asla, haklarından , hukukundan taviz vermeyecektir.”

(BRT)