Tatar:KKTC’nin ayrı bir devlet olarak Doğu Akdeniz’de ortaya çıkması çok önemli

KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının geleceği, özgürlüğü, bağımsızlığı, onurlu yaşamı için kurulduğunu vurgulayan Tatar Türkiye’nin, 1974 müdahalesiyle Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne kavuştuğunu kendi devletini kurduğunu belirtti.

Tatar ‘Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle, Mavi Vatan kavramının yerleşmesiyle KKTC’nin de Türkiye için ne kadar önemli noktaya geldiğini de söylemeye devam ediyorum’ dedi.

İngiltere ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Başbakan Tatar, İngiltere’de, Türkiye’den ve KKTC’den 500 binin üzerinde Türk vatandaşı bulunduğunu bu potansiyel güç ile ilişkileri daha da geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

İngiltere’de, iktidardaki Muhafazakar Partinin aralık ayında yapılan seçimlerde büyük bir başarı kazandığına dikkati çeken Tatar, “Muhafazakar Partinin 109 tane yeni milletvekili var. Hepsi genç. Bunlarla temasa geçeceğiz. Bunlara KKTC’yi ve Türkiye’yi anlatacağız. Bunlar İngiltere’nin önümüzdeki 10-15 yılında söz sahibi olacak.” ifadelerini kullandı.

Tatar, İngiltere ziyaretinde temas ettiği parlamenterlerden, İngiltere’nin Kıbrıs’ın 3 garantöründen biri olduğunu unutmamalarını istediğini anlatarak, onlara, “Türkiye, Kıbrıs Türkünün en sıkıntılı dönemlerinde yanında bulunmuştur, garantörlük görevini yapmıştır. İngiltere nerede? İngiltere şu ana kadar pek bir şey yapamadı. Ama bu saatten sonra, özellikle Brexit’ten sonra Kıbrıs Türk halkına haklarının verilmesi için İngiltere’den birtakım katkı ve yardımlar bekliyoruz” mesajını verdiğini aktardı.

Muhataplarından bu mesajına olumlu yanıtlar aldığını belirten Tatar, “Artık İngiltere de Kıbrıs’ta 50 yıldır federal temelde, o anlayışla sürdürülen bu müzakerelerden bir şey çıkmayacağını görmüştür. Kıbrıs’ta zorla bir evlilik, yeniden birleşme artık konuşulmuyor, bunu da memnuniyetle paylaşmak isterim. Bu kadar görüşme yaptım, ilk defa hiçbirinde bunun adı bile geçmedi. Eskiden böyle toplantılarda ‘Biraz daha gayret edelim ve Kıbrıs’ı birleştirelim’ diye konuşmalar olurdu. Hepsi yavaş yavaş gerçekleri görmeye başladı.” değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Türklerinin haklarının korunmasında ve birtakım menfaatlerinin sürdürülebilmesinde Türkiye ile KKTC’nin iş birliği, ruhsatlandırma faaliyeti ve çeşitli anlaşmalar yaptığını hatırlatan Tatar, bu anlaşmaların Kıbrıslı Türklerin Doğu Akdeniz’deki haklarını pekiştirdiğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ın kuzeyinde ayrı bir devlet bulunduğuna dikkati çekerek ‘Bu devlet Kıbrıs Türk halkının devletidir. Anayasa ve uluslararası hukuk temelinde Kıbrıs’ta iki eşit halk vardır. Türkler, Doğu Akdeniz’de Rumlar kadar hak sahibidirler. Bu bağlamda KKTC’nin ayrı bir devlet olarak Doğu Akdeniz’de ortaya çıkması ve şu anda daha da kabul görür bir noktaya gelmesi çok önemlidir” diye konuştu.

KKTC halen tanınmamış olsa da dünya kamuoyunun federal temelde çözüm için yapılan müzakerelerin bir sonuca ulaşamayacağını görmeye başladığını anlatan Tatar, Rumların Annan Planı’nı retle başlayan uzlaşmaz tutumunun, dünyayı KKTC’nin varlığını kabule yaklaştırdığını kaydetti.

Türkiye’yi Kıbrıs’ta 3 garantör ülkeden bir yapan 1960 Anlaşması’nın Türk tarihindeki en önemli anlaşmalardan biri olduğunu belirten Tatar, 1974 Barış Harekatı’nın 1960 Anlaşması’ndaki tek taraflı müdahale hakkına dayandığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusuna da değinen Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın farklı farklı söylemlerinden sonra, artık bu makamın önümüzdeki süreçte kendi düşünce ve görüşlerini paylaşan ve ulusal politikaya uygun birtakım hamleler yapabilecek bir kişiye kazandırılması noktasında bir mutabakat olduğunu belirtti.

Tatar, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde amacının, “Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki devlet” temelinde bir çözüme dünya kamuoyunu ikna etmek olacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sözlerinin çok farklı yönlere çekilebileceğine vurgu yapan Tatar, ” KKTC halkı ile Türkiye Cumhuriyeti halkının duygusal bağları, tarihten gelen gönül bağı gibi konular hassastır.” ifadelerini kullandı.

İlhak meselesinin hiçbir zaman KKTC’nin de Türkiye’nin de gündeminde olmadığını ifade eden Başbakan Tatar, ‘Bizim gündemimizde esas itibarıyla KKTC’yi güçlendirmek var.” diyerek 1974 müdahalesinin haklılığını bir kez daha hatırlattı.

Tatar, “Rusya’nın Kırım müdahalesiyle hiçbir benzer tarafı yoktur. Örnek olarak bunun kullanılması fevkalade yanlıştır.” diye konuştu.

(BRT/AA)