Tatar:KKTC’nin çehresini değiştirecek projeler devam ediyor

Türkiye ve KKTC arsındaki sarsılmaz bağa dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar her iki halkın arasındaki bağın koparılmasının mümkün olmadığına vurgu yaparak gerek hükümetler arası gerekse sivil toplum örgütlerinin birbirleriyle gerçekleştirdiği temasların artması ve geliştirilmesi temennisini ifade etti.

Asrın Projesi olarak tanımlanan TC-KKTC Su Temin Projesi’nin önemine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den gelen suyun Kıbrıs Türkü’nün refahına yapılmış çok önemli bir katkı olduğunun altını çizerek KKTC’nin çehresini değiştirecek daha birçok projenin yürütülmekte olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 öncesi bir cemaat halinde ve adaya dağılmış Kıbrıs Türkü’nün Mutlu Barış Harekâtı sonrası egemen bir halk olarak KKTC içerisinde güvenle yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

“DOĞU AKDENİZ’DEKİ STRATEJİK KONUMU NEDENİYLE KKTC DAHA DA GÜÇLENDİ”

Kıbrıs Türk halkının KKTC’de varoluş mücadelesini ileriye taşıyabilme hedefinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, gelişen iletişim teknolojileriyle her iki halkın daha yakınlaşarak entegre olduğunu belirterek Kıbrıs Türk Halkı’nın Türk ulusunun kopmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Gelinen aşamanın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü gerektirdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizerek gelecekte de KKTC devletinin yaşayacağına inanç belirtti.

“İLİŞKİMİZ, GÖREVE GELMEMLE, DAHA DA GÜÇLÜ BİR ZEMİN KAZANDI”

Cumhurbaşkanı Tatar, Halkın takdiriyle Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından gereksiz kırgınlıkların geride kalarak her iki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha iyi bir noktaya gelerek zemin kazandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tek egemenliğin olduğu federasyonun, Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Rodos ve Girit’te olduğu gibi asimilasyonu getirecek, Türkiye’yi adadan uzaklaştıracak büyük bir oyun olduğunun altını çizerek Kıbrıs Türkü’nün egemenlik, güvenlik ve özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğinin altını çizdi.

ULUSKON’u ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu, konfederasyonun görüş ve önerilerinin oldukça önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası KKTC’nin gelişiminin çok daha ileri noktalara taşınacağını söyledi.

“KKTC BİZİM İÇİN İKİNCİ VATAN”

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy da gerçekleştirdiği konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek ULUSKON’un faaliyetleri hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.

Ekonomik, kültürel ve sosyal alanda KKTC-TC arasındaki işbirliğinin ileriye taşınmasının hedeflendiğini ifade eden Atasoy, KKTC’ye yapılacak olan yatırımlarla ilgili olarak iş çevresinin KKTC’ye davet edileceğini belirterek, KKTC’nin kendileri için ikinci vatan olduğuna dikkat çekti. Atasoy, KKTC’nin tanınması için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, Türk iş dünyasının Cumhurbaşkanı Tatar’ın her alanda yanında olduğunu söyledi.