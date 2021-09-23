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Tatar:Rum-Yunan liderliğinin bağnazlığı devam ediyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta Türkevi’nin açılış törenine katılan Amerika Başpiskoposu Elpidoforos’a yönelik Rum-Yunan liderliğinin yaptığı saldırıları değerlendirdi.

23 Eylül 2021 Perşembe 09:59
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Tatar:Rum-Yunan liderliğinin bağnazlığı devam ediyor

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle;

New York’ta, 20 Eylül Pazartesi günü Türkevi’nin açılışına katılan Amerika Başpiskoposu Elpidoforos’a gösterilen tepki ve yapılan çirkin saldırıları üzüntüyle karşılıyoruz.

Türkiye  Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak birçok dünya lideri yanında BM Genel Sekreteri’nin de katıldığı bu toplantıya en büyük iki Semevi dinin temsilcilerinin de katılmış olması dünya barışı açısından alkışlanması gereken bir davranış iken Rum-Yunan ikilisinin buna tepki göstererek bu tepkiyi Rum-Yunan liderlerinin Başpiskoposla görüşmekten vazgeçme noktasına taşımaları ibret verici olaylardır. Siyasi saiklerle yapılan bu hareketler Rum ve Yunan taraflarının bağnazlık ve tahammülsüzlüğünün ne düzeyde olduğunu göstermektedir. Kıbrıs’ta bir uzlaşı için gayret sarf edildiği böyle bir dönemde iki halk arasındaki güvensizliği daha da derinleştirecek bu tür davranışların bahse konu gayretlere zarar vereceği de ortadadır. Bu tür kabul edilemez hareketleri kınıyor, uluslararası toplumun da gerekli sonuçları çıkarmasını bekliyoruz.”
  

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarNew YorkTürkevi
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