Tatar:Sağlık hizmetleri için tüm imkanlar seferber edilecek

Başbakan Ersin Tatar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyarete Başbakan Tatar’a Sağlık Bakanı Pilli ve Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre de katıldı.Başbakan Ersin Tatar’a Hastane Başhekimi Adil Özyılkan ve Başhekim yardımcıları tarafından hastane ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Ersin Tatar daha sonra bazı servisleri gezerek hastaların ve hasta yakınlarının bayramlarını kutladı.

Hastaneden ayrılmadan önce basına açıklamalarda da bulunan Başbakan Ersin Tatar, yeni hükümet olarak sağlığa önem verdiklerinin altını çizdi.

Ersin Tatar, sağlık hizmetleri ve altyapısının daha iyi bir noktaya gelmesi için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.

Tatar, hastanedeki bazı altyapı eksikliklerine rağmen doktorların üstün başarısı ve sağlık çalışanlarının üstün gayretleri ile KKTC’deki tüm devlet hastanelerinde güzel hizmetler verildiğini kaydetti.

Başbakan Tatar, tüm hastalara, sağlık çalışanlarına, doktorlara ve tüm halka sağlık diledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, 35 yıllık bir doktor olarak sağlıktaki sorunları ve sıkıntıları iyi bildiğini belirterek, bu sıkıntıların bir ekip halinde çalışarak çözülebileceğini kaydetti.

Topluma en iyi hizmeti vermek için var gücüyle çalışacağını belirten Pilli, özellikle altyapı ile ilgili sorunların giderilmesi için bayramdan sonra çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

‘Halkımız güzel bir sağlık hizmetini hakediyor’ diyen Pilli eskiye göre şuanki sağlık sisteminin çok daha iyi durumda olduğunu belirtti ve önceki sağlık bakanlarına verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

(BRT)