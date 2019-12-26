Tatar:‘Türkiye ile her zaman aynı gemideyiz’

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul temasları çerçevesinde Habertürk’te katıldığı programda, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Libya mutabakatı, Kıbrıs müzakaereleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Maraş’ın geleceğine ilişkin soruları yanıtladı.

Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’de önemli bir aktör olan Türkiye’nin bugüne kadar attığı bütün adımların doğru hamleler olduğunu belirterek, “Türkiye ile her zaman aynı gemideyiz, bu hamleleri destekliyoruz” dedi.

Kıbrıs müzakereleri konusunda ise Tatar, Türk askerinin kısmen veya tamamen çekilmesini öngören bir anlaşmayı öngörmediklerini belirterek, “Kıbrıs Türk Halkı bu saatten sonra KKTC’nin ortadan kalmasını asla kabul etmez, Türkiye’siz bir maceraya asla girmez” diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar Haber Türk’te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin Türkiye’nin aldığı kararlarla sondaj çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu çerçevede önemli bir pozisyonun ortaya çıktığını belirtti.

Bin 800 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Türkiye’nin haritaya bakıldığında ana aktör olduğunu söyleyen Tatar, hak ve çıkarların korunmasında önemli işbirlikleri yapıldığını aktardı ve “Doğu Akdeniz’de sular ısındıkça Türkiye ile ilişkilerimiz daha da yakınlaştı” dedi.

Türkiye’nin Suriye’de yaptığı Barış Pınarı Harekatı’nı ilk günden itibaren açıklama yapıp destelediğini belirten Tatar, Türkiye’nin attığı bu adımlar doğru hamlelerdir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın barış Pınarı Harekatı konusunda yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Başbakan Tatar, şu ifadeleri kullandı.

“Sayın Akıncı ile ideolojik farklılıklarımız vardır. Mehmetçiğin adaya gelmesi ile 1974’te adaya barış geldi, Huzur ve refah geldi. Bizim halkımızda da böyle sözler rağbet görmez. Cumhurbaşkanlığı seçimleri geliyor birtakım yerler bu söylemleri kullanabilirler. Tepki gördüğü için de biz de büyük rahatsızlık duyduk. Bizim Türkiye ile kader birliğimiz gönül birliğimiz var. Her vesileyle Türkiye’nin yanındayız.”

Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme hazırlığıyla ilgili soruya ise Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye yetkililerinin bu konuda en iyi değerlendirmeyi yapacağına, Türk hükümetinin bunu en iyi şekilde yöneteceğine inandığını, bölgede tansiyonu yükselteceğini de düşünmediğini söyledi.

KKTC’de deniz üssü kurulacak mı sorusuna da Tatar, İskele bölgesinde deniz üssü kurulmasının değerlendirileceğini ifade etti, İha’ların KKTC’ye gelmesi kararını da yerinde bir karar olarak nitelendirdi.

Başbakan Tatar, Kıbrıs müzakerlerinin geleceğine ilişkin görüşlerini de paylaştı.

Tatar, “Federal temelde bir anlaşma için büyük uğraşlar verildi. Kıbrıs Türkü bir anlaşmayala uluslarası hukuğun içine girecek, ambargolar kalkacak ancak bunun bedeli ne olacak 0 asker 0 garanti olması demek KKTC’nin sulandırılması demektir.Türk askerinin kısmen veya tamamen çekilmesini öngören bir anlaşmayı öngörmüyoruz. Türkiye’nin garantörlüğü devam edecektir.”dedi.

Türkiye’yi dışlayarak bir çözüm bulunacağını düşünenlerin yanıldığını ifade eden Başbakan, “Konfederal bir yapıda anlaşma olabilir.Kıbrıs Türk halkı bu saatten sonra KKTC’nin ortadan kalkmasını asla kabul etmez. Türkiye’siz bir maceraya asla girmez. Alternatif düşünceler dediğimiz AB çatısı altında iki devlet olabilir bütün bunlar müzakere masasında tartışılmalıdır.” dedi.

Kıbrısta kalıcı çözümün yavaş yavaş oluştuğunu söyleyen Tatar, dünya kabul etse de etmesede Kıbrıs’ta iki devlet vadır. Türkiye’nin de desteğiyle KKTC kökleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Maraş konusundaki soruları da yanıtlayan Başbakan Tatar, Maraş’ta Osmanlı ve Vakıf malları olduğunu hatırlatarak, İngiliz döneminde talan edilerek dağıtıldığını geçen 45 yıl sonunda hala bir anlaşma zemini olmadığına göre iadesinin söz konusu olamayacağını söyledi.

Başbakan, “Maraş KKTC sınırları içerisindedir. Eski sakinlerinin de insan haklarına uygun bir şekilde gelmesi öngörülüyor. Sözkonusu çalışmalar devam ediyor Maraş’ın parça parça açılması için çalışmalar sürüyor.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağı sorusuna da Tatar, UBP’nin köklü bir parti olduğunu ve partisinin birtakım değerlendirmeler yaptığını belirtti.

Tatar, yetkili kurullardan gelen mesaj o ki beni aday olarak görmek istiyorlar. Ocak başında netleşecek böyle önemli bir makamı kazanmak isteriz. Yeni bir vizyon ve yeni bir anlayışla gerçeklerimizi anlatmak için Kıbrıstaki Türk varlığını korumak için bu makamı kazanmamız gerektiğine inanıyoruz.” Dedi.

Başbakan Tatar, aday olup cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ülkenin gelişmesi kalkınması için çalışmalarının devam edeceğini ve dünyaya Kıbrıs’ın gerçeklerini doğru bir şekilde anlatabilmek için uğraş vereceğini de vurguladı.

BRT