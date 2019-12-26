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Tatar:Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü iş birliği önemli

Başbakan Ersin Tatar İstanbul’da Türkiye Ekonomi Gazetecileri Derneği Geleneksel Yılbaşı Buluşmasına katıldı.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:25
Tatar:Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü iş birliği önemli

Türkiye’de 2019 yılında başarılı ihracatçılara ödüllerinde verildiği gecede konuşan Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin işbirliğinin önemine işaret etti.

Tatar, zenginliklerin paylaşımında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de ne kadar önemli bir devlet olarak yoluna devam etmekte olduğunu görmekten mutlu olduklarınıda ifade etti.

82 milyonluk nüfusu ve Doğu Akdeniz’e olan 1800 kilometrelik sahil şeridiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede ana kıta olarak belirleyici bir rol üslendiğini ifade eden Tatar, bütün bu zenginliklerin paylaşımında Türkiye’nin yoluna güçlü bir şekilde devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Duyulan güven ve itimatla bölgede daha güzel günlerin olacağını, Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de var olacağını belirten Başbakan Tatar, dünyaya bu mesajı vermekten mutlu olduğunu ifade etti.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Tatar:TürkiyeKKTC
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