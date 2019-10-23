Başbakan Tatar, odaya gelişinde karşılama töreni ve “Özü sözü bir, dik duruşlu sayın KKTC başbakanı Ersin Tatar Anamur’a ve odamıza hoşgeldiniz, şeref verdiniz” pankartıyla karşılandı.

Başbakan Tatar, “bu güzel karşılama” için oda yetkililerine teşekkür etti.

Başbakan Tatar’ın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, Belediye Başkanı Hidayet kılıç ve Oda Başkanı Feridun Torunoğlu da hazır bulundu. Tatar’a ziyaretleri boyunca KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli eşlik etti.

Ziyarette Başbakan Tatar’a muz ikram edildi.

Oda Başkanı Torunoğlu, burada yaptığı konuşmada, birlik beraberlik içinde Türkiye’yi her zaman destekleyen Tatar’a teşekkür etti, şükranlarını sundu.

Başbakan Tatar da, Anamur’da bulunmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, “bizi coşkuyla karşıladınız, size KKTC halkının sevgi ve selamlarını getirdik” diye konuştu.

Tatar, Türkiye’nin her alanda başarısını desteklediklerini, doğu Akdeniz’deki çalışmaların da bu bölgeyi çok daha önemli bir noktaya taşıdığını ifade ederek, Anamur ile ticaret ve turizm başta olmak üzere her alanda birlikte çalışıp işbirliklerini geliştirmek istediklerini, bunun önemli olduğunu söyledi.

Su projesi ile suyun Toroslardan adaya gelmesinin büyük başarı olduğunu ifade eden Tatar, suyun gelmesi ile birlikte KKTC’de ekonomi ve sosyal yaşamı geliştirme şansı bulduklarını kaydetti.

Barajın yapıldığı bölgede köylerini topraklarını bırakan köylülere şükranlarını sunan Tatar, köy hakkının fedakarlık yaparak kalkınmalarına destek olduklarını vurguladı.

Tatar, “Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler her alanda daha da gelişiyor. KKTC Türkiye Cumhuriyetinin desteğiyle barış ve huzur ortamında gelişmeye halkının refahını artırmaya devam ediyor. Türkiye’mizin her alanda yanında olduk, Barış Pınarı harekatında da yanında olduk. Türkiye Cumhuriyeti bu harekatta millet olarak büyük bir başarıya imza attı” diye konuştu.

Anamur ile KKTC’nin görünür bir şekilde ve neredeyse elleriyle dokunacak mesafede olduğunu ifade eden Tatar, birlikte çalışarak hem ilişkileri hem gönül bağını birleştireceklerini kaydetti.

“Ne mutlu bize ki Türk evladıyız” diyen Tatar, KKTC’de huzur içinde yaşamalarının Türkiye Cumhuriyeti ile sağlıklı ilişkilere bağlı olduğunu, bu yüzden bu tür ziyaretlerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi ve örnek olması temennisinde bulundu.

Tatar, “yakın ilişkileri geliştireceğiz. Daha güzel günler bizi bekliyor, birlikte çalışarak daha güzel günlere ulaşacağız. Türkiye bizi yıllarca ezilmekten kurtardı, şimdi devletimiz bayrağımız altında huzur içinde yaşıyoruz. Her alanda çalışarak daha da gelişeceğiz. Turizm, yüksek öğrenim, tarım sektöründe çalışmalarımızı işbirliklerimizi gelişeceğiz” diye konuştu.

Anamur’daki muz yetiştiriciliğini ülkede de geliştireceklerini ifade eden Tatar, “sizden de destek alarak muz yetiştiriciliğini KKTC’de geliştirip karşılıklı iş potansiyellerini artırmalıyız. Bu alanda bıkmadan usanmadan çalışacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Tatar ve oda yetkilileri karşılıklı hediye teatisinde bulundu.