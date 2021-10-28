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Tatar:Türkiye’nin desteğine mutlak suretle ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Ticaret Odası tarafından düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci Kuruluş Yıl Dönümü Balosu”na katıldı.

28 Ekim 2021 Perşembe 09:27
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Tatar:Türkiye’nin desteğine mutlak suretle ihtiyacımız var
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Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, Türkiye sevgisi ile büyüdüğünü ve 1960 doğumlu biri olarak Kıbrıs’ta kavganın içine doğduğunu söyleyip; “Karakterim ve milliyetçiliğim, o günlerin mücadelesinden gelmektedir” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasına şu şekilde devam etti; “Beni herhalde izlemişsinizdir. Kazandığım seçimi, söylediklerimi… Türkiye’nin desteği ile ancak Kıbrıs Türk halkının var olabileceğini halkıma haykırdım, dünyayla paylaştım. Sizin desteğinizle bu konuşmaları yapabiliyor ve bu heyecanı yaşayabiliyorum. O yüzden size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.”
Gazilerin şehri Gaziantep’te, şehitleri yad eden Cumhurbaşkanı Tatar; “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu akşam bir kez daha anıyorum… Onların İstiklal Savaşı için verdiği, Anadolu’nun işgal karşısında verdiği mücadele; Türklük için, Türkiye için, Kıbrıs Türk halkının varlığı içindi” dedi.
Türkiye’nin desteği ile Kıbrıs Türk halkının var olabildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; özgürlük, milliyet, vatan, millet ve bayrak sevgisi ile gelecek nesilleri güven içerisinde yetiştirdiklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon temelinde Rumlarla ortaklık kurmanın; Rumların boyunduruğu altında, azınlık durumuna düşmek demek olduğuna işaret ederek federasyon temelinde bir antlaşmanın, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde olmamasından dolayı Kıbrıs’tan askerini çekmesi, garantörlüğünü sonlandırmasını amaçladığını anlattı.
Cumhurbaşkanı Tatar; yeni siyasetin, Türkiye’nin de tam desteği ile Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet olduğunu vurguladı.
İçinde bulunduğumuz iletişim çağında Türkiye ile bağların ve ilişkilerin gelişmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; Mavi Vatan’dan Doğu Akdeniz’e kadar güçlü bir Türkiye ile ulusal çıkarların en iyi şekilde korunacağını belirtti.
“KKTC’nin Gaziantep’in potansiyelinden faydalanmasını temenni ederim”
Aldığı davetlerle Türkiye’nin çeşitli yerlerini ziyaret ettiğini ve bu mesajları verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar; “Türkiye’nin desteğine mutlak suretle ihtiyacımız vardır. Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye daha da güçlü olacaktır. Bugün Gaziantep’te 10 milyar dolara yakın ihracat potansiyeli olduğunu öğrendim. Bu beni çok mutlu etti çünkü gelişen, kalkınan sanayi bölgeleri ile ticareti ile eğitimi ile turizm potansiyeli ile Gaziantep’ten, 1974’ten sonra Kıbrıs’a gidip yerleşen, aile kuran çok sayıda insan, şu anda bizimle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması için mücadele vermektedir” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Tatar, gerek öğrenci ve turist akışı; gerekse yatırımlarla KKTC ekonomisinin Gaziantep’in potansiyelinden faydalanması temennisinde bulundu.
        
        
 

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Ersin Tatar
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