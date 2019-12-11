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Tatar:Uluslararası direk uçuşlar için yoğun çalışmamız gerekiyor

Başbakan Ersin Tatar, ülkenin en ciddi sıkıntısının direk uçuşların olmamasından kaynaklandığını belirterek, ülkeye direk uçuşların başlaması için yoğun çalışma temposu içerisine girilmesi gerektiğini söyledi.

11 Aralık 2019 Çarşamba 17:32
Tatar:Uluslararası direk uçuşlar için yoğun çalışmamız gerekiyor

Başbakan Tatar, Türkiye’den Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Ankara Polis Genel Müdürlüğü’nden Emniyet Müdürü Ercan Albayrak ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür İş) Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu’nu kabul etti.

Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, adil vergi sistemi oluşturmak, ekonomiyi kayıt altına almak, yerel gelirlerle taahhütleri yerine getirmek ve yatırıma kaynak yaratmak için çalıştıklarını belirtti. Tatar, yatırımlar için Türkiye’den her zaman destek aldıklarını ancak diğer taraftan Kıbrıs’ın kuzeyine, 1974’ün üzerinden 45 yıl geçmesine rağmen ambargo uygulandığını kaydetti.

“KKTC’de bir sıkıntı varsa, bu da direk uçuşların olmamasıdır” diyen Tatar, KKTC’nin en önemli sektörünün turizm olması gerektiğini ancak direk uçuş olmamasından dolayı rekabet açısından sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Tatar, “Bu haksızlığın ortadan kaldırılması için uluslararası platformlarda mücadele vermemiz gerekmekte… 1974’ten bu güne çok şeyler değişmiştir. O yıllarda e ada birleşir mi, birleşmez mi? Federasyon olur mu, olmaz mı? Konuşmaları vardı. Dolayısıyla bir geçiş süreci gibi bir durum vardı. O durum geride kaldı. Kıbrıs’ta iki eşit halkın oluşturduğu iki devlet vardır” dedi.
Kıbrıs Türk halkının istikrarlı bir şekilde bölgede varlığını sürdürebilmesi için Türkiye ile ilişkilerin ilerletilmesini temenni eden Tatar, “Türkiye’nin de katkılarıyla uluslararası platformlarda buraya direk uçuşların olabilmesi için yoğun bir çalışma temposu içerisine girmemiz gerekmektedir “ dedi.

Türkiye’den Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, KKTC’ye desteklerinin tam olduğunu belirterek, ülkedeki özel güvenlik yapısı konusunda her tür desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Ankara Polis Genel Müdürlüğü’nden Emniyet Müdürü Ercan Albayrak ise, ülke ekonomisine katkı açısından özel güvenliğin önemi bulunduğunu belirtti. Özel güvenliğin, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette bir hizmet sunduğunu kaydeden Albayrak, özel güvenlikle ilgili düzenlemeler konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
TatarDirek Uçuş
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Gibri 2019-12-11 20:08:00

T.C Arab Cumhuriyeriti bizi tanıyan Tek Aşiret Milletidir , Bunların milli havayolları Londradan direk uçuş yapsın , eger yaparsa hem Turk hem müslüman olacayım.

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