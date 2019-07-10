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Tatar:Uyuşturucu sorununun çözümü için hükümet olarak elimizden geleni yapacağız

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:15
Tatar:Uyuşturucu sorununun çözümü için hükümet olarak elimizden geleni yapacağız

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun organize ettiği “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı” başladı.

Girne Vuni Palace Otel’de yer alan Çalıştay, 2 gün sürecek.

Çalıştay’da konuşan Başbakan Ersin Tatar, toplumda hızla artan uyuşturucu sorununun çözümü ve gençlerin daha sağlıklı bir ortamda olması için hükümet olarak ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

Tatar, “bu illet nasıl olur da bu kadar çok yayıldı bunun da araştırılması gerekir” diyerek çalıştaydan çıkacak sonuçlara değer vereceklerini söyledi.

(BRT)

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Tatar
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