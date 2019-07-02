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Tatar:Yasal düzenleme gerekirse gerçekleşmesi zorunlu

Başbakan Ersin Tatar, Ömer Suay başkanlığındaki KKTC Engelliler Dayanışma Derneği heyetini kabul etti.

02 Temmuz 2019 Salı 14:56
Tatar:Yasal düzenleme gerekirse gerçekleşmesi zorunlu

Başbakanlıkta 12.15’te gerçekleşen kabulde Suay, 690 üyeye sahip derneğin, sosyal yardımlaşma, eğitim, sportif faaliyetler yanında ihtiyaçlı kişilere tekerlekli sandalye, hasta yatağı yardımlarını Vakıflar İdaresi iş birliğiyle yaptığını söyledi.

Eğitime de önem verdiklerini ve eğitimin geleceğe yatırım olduğunu söyleyen Suay, görme engelliler başta olmak üzere tüm engellilerin kişisel gelişimi, bilgisayar kursları ve kabartmalı yazı vb. gündelik hayata dair her şeyi kazandırma çalıştıklarını vurguladı.

Suay, hükümetin dernekle sosyal devlet anlayışı içerisinde uyum içerisinde çalışacağı yönünde inancını da belirterek, küçük ülkelerde duyarlılıkla atılan adımların kısa sürede karşılık bulduğunu da ekledi.

Başbakan Ersin Tatar da hükümet olarak imkânlar ölçüsünde engelli vatandaşlara desteği sürdüreceklerini belirterek, belli yasal düzenlemelerin gerekmesi halinde çağdaş devlet yapısı içerisinde bu düzenlemelerin gerçekleşmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Ömer Suay’ı çocukluğundan beri tanıdığını ve özverili çalışmalarını takdirle izlediğini belirten Tatar, Suay’ın tüm engellilere liderlik ettiğini ve çalışmalarında başarı dilediğini belirtti.

(BRT/TAK)

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TatarHaber
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