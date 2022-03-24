Tatar:Yatırımlar yapılırken, gelecek nesillere de taşıyacak şekilde doğru hamleler yapılması önemlidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) Esentepe Korineum Golf & Beach Resort’ta, kuzey sahillerinin sağlıklı gelişimi ve bölgenin alt yapı sorunları ile ilgili farkındalık yaratılması amacıyla düzenlediği toplantıya katıldı.

Kuzey sahillerinin sürdürülebilir çevresel gelişim temelinde, ekonomik değeri ve yaşam kalitesi yüksek, altyapısı gelişmiş, kırsal dokunun korunduğu yaşam alanına dönüştürülmesi konularının ele alındığı toplantıda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar; KKTC’nin güzel bir yer olduğuna işaret ederek tüm kesimlerin ülke için bir araya gelebildiği bu toplantının da bunun en iyi örneği olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, kuzey sahillerinin doğal güzelliğinden bahsederek bu bölgenin en büyük şanssızlığının, Teknecik Elektrik Santrali olduğunu belirtti.

Bacalardan çıkan duman ve çevreye verilen zararın kabul edilebilir olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, siyaseti bir kenara bırakıp konuştuğunu ifade ederek bu soruna, KIB-TEK ve yetkililerin çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Yeşil enerji veya doğal gaza geçilebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu yönde yapılacak çalışmaların, bölgenin geleceği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Toplantının yapıldığı tesisin golf sahasının, bu bölgenin gelişmesinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; doğru projelerin, yapıldığı bölgeleri nasıl geliştirdiğinin en güzel örneği olduğunu belirtti.

“Hep birlikte çalışarak KKTC’yi hak ettiği yere taşıyacağız”

“Bize büyük görevler düşüyor” diyen ve yerel yönetimlerin güçlü olması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, emlak vergisinin artık düşük kaldığını, hizmetin en iyi ve sürdürülebilir bir şekilde devamının önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, imar planları ve diğer düzenlemelerle doğanın, çevrenin ve ağaçların korunmasının önemli olduğunu ifade ederek gelişme olurken bir şekilde yanlış gelişim veya yanlış yatırıma da “dur” diyebilmek gerektiğini söyledi. KKTC’yi hak ettiği yere hep birlikte çalışarak taşıyacaklarına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorunu devam etse de, KKTC’de her alanda istikrarın, yatırımlar için önemli olduğunu vurguladı.

Ortaya koydukları yeni siyaset, egemenlik ve devlete olan inancın, yatırmaları artıracağını belirterek Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin de her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin değerli bir bölgede bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede toprağın korunması gerektiğini, gelişimin de buna göre yapılması, tarım alanlarının korunarak gelişimin zamana yayılması gerektiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Tatar; “Yatırımlar yapılırken, gelecek nesillere de taşıyacak şekilde doğru hamleler yapılması önemlidir” dedi ve toplantıya katkı koyan herkese teşekkür etti

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, bürokratlar, yatırımcılar ve konuklar katıldı