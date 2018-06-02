Tatile gidecekler yandı!

Havadis gazetesinden Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre; KKTC ile Türkiye ve KKTC ile Avrupa arasında havayolları şirketlerinin belirlediği bilet fiyatları cep yakıyor. Günden güne birçok sebebe bağlı fiyat yükselişini de önüne geçilemiyor. Yaz aylarının da gelmesiye öğrencilerin ülkelerine dönmesi ve halkın tatil planları yapmasıyla da fiyatlar yükselmekte. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Erkan Kilim, uçak bileti fiyatların son zamanlardaki yükselişini nüfus artışı ve talep fazlalığına bağlayarak, KKTC’deki öğrenci yoğunluğunun ve Kuzey Kıbrıs Türk halkının eskiye nazaran daha çok seyahat etmesinin de etkili olduğunu aktardı.

Kilim: Fiyatların yükselişi talep fazlalığından

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Erkan Kilim, uçak bileti fiyatların son zamanlardaki yükselişini nüfus artışı ve talep fazlalığına bağlayarak, KKTC’deki öğrenci yoğunluğunun ve Kuzey Kıbrıs Türk halkının eskiye nazaran daha çok seyahat etmesinin de uçak biletleri fiyatlarının yükselişinde etken olduğunu söyledi. Öte yandan Ercan havalimanı vergilerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Kilim, bununda fiyatlara olumsuz yansıdığını kaydetti. Ülkemizde milli bir havayolunun ve direk uçuşların olmamasının da fiyatları dengelemek noktasında önümüze çıktığını belirten Kilim, uçakların sürekli dolu olmasından dolayı fiyatların düşmediğini sözlerine ekledi.



“Seferler artırılmalı”

Bu sene ciddi bir rekabet ortamı olduğunu vurgulayan Kilim, “Antalya’dan bize çok ciddi Charter uçuş talepleri geliyor ve Türkiye’de de bazı hava yollarının uçak sıkıntıları var. Öte yandan Türkiye’de Charter uçuş yapanda kalmadı, bu nedenle talebe cevap verebilmek için bizde havayolları şirketlerinin sefer sayılarını artırmalarını talep ediyoruz. Bunların yanında ülkemizde hizmet veren havayollarının hepsi özel firma oluşu da bu noktada elimizi kolumuzu bağlamaktadır. Devletin bu işe el atarak havalimanı vergilerini yeniden düzenlemesi ve ülkemize yeni havayolları girmesi için teşviklendirme yapması şarttır” dedi.







“Ekstra 20 bin yatak”

Bunun yanında fiyat artışlarının sebepleri arasında 2018’de ülkeye gelen 20 bin ekstra yatağı da gösteren Kilim, Bu gelen 20 bin kişi de havayolunu kullanarak ülkemize geldiğini aktardı. Avrupa’da da tatil zamanları fiyatların yükseldiğinin altını çizen Kilim, okulların tatil olmaya yaklaşması, yazın ve tatil zamanının gelmesinin fiyatlarda etkili olduğunu kaydetti. Kilim, Fiyatların yüksek oluşunda dolayı bakanla görüştüklerini ve önlemler alması için baskı yaptıklarını söyledi.

İstanbul’a en ucuz gidiş dönüş bilet 550 TL

KKTC ile Türkiye arasında sefer düzenleyen havayolu şirketlerinin Ercan-İstanbul tek kişi gidiş-dönüş ekonomik sınıf uçak bileti haziran ayı fiyat ortalaması 550 TL ile bin 200 TL arası değişiyor. Temmuz ayında ise fiyatlarda yükseliş görünüyor. Atlasglobal havayolunun haziran ayı uçuş azlığı ve fiyatların diğer havayolu şirketlerinden yüksek olması da uçak bileti fiyatlarını yükselten bir etken.



Tatile gidecekler yandı



Ercan ile Antalya bilet fiyatları ise Haziran ve Temmuz aylarında bir hayli yüksek. En ucuz sadece gidiş-dönüş aktarmasız bilet fiyatı haziran ayında 500-600 TL arası değişirken, Temmuz ayında bu fiyatlar daha da yükseldiği görülüyor. Kısacası tatil yapmak amaçlı Antalya’yı seçen vatandaşlar sadece uçak bileti için en ekonomik fiyat olan 500 TL’yi gözden çıkarmak zorunda.



İzmir ve Ankara da pahalı

KKTC ile Türkiye arasında sefer düzenleyen havayolu şirketlerinin Ercan-İzmir istikameti sadece gidiş fiyatları hava yollarına göre değişim gösterse de Haziran ayında tek kişilik sadece İzmir’e gidiş bilet fiyatı ortalaması 300 TL civarı, bazı günler ise bu fiyat 400-500 TL’ye kadar çıkıyor. İzmir’den Ercan’a dönüş ise en ekonomik fiyat 200 TL civarı. Gidiş- dönüş hesaplandığında 500 TL civarı bir parayı sadece tek kişi bir koltuğa ödüyor. Temmuz ayında ise yine gidiş ve dönüş bilet fiyatlarında artış var. Bunların yanında Ankara’a gitmekte neredeyse İzmir kadar pahalı.



Yurtdışı bilet fiyatları uçtu

Yurtdışı uçak bileti fiyatları ise uçmuş durumda Londra’ya baktığımızda tek kişi gidiş ekonomik sınıf uçak bileti ortalama 700-800 TL’den başlıyor 3 bin 500 TL’ye kadar gidiyor. Dönüş ise en düşük fiyat olarak yine 800 TL’den başlayarak 3 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Londra’ya gitmek isteyen vatandaşlar ise gidiş dönüş bir uçak bileti için en azında bin 700 TL gözden çıkartılmalı.