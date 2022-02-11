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Tatlısu'da feci yangın!

Tatlısu’da bir evde çıkan yangın sonucu yapılan kontrolde ev sahibi 53 yaşındaki Rose Marie BASTOW ve 3 köpeği ölü bulundu.

11 Şubat 2022 Cuma 14:56
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Tatlısu'da feci yangın!
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Polis basın subaylığından aktarılan bilgiye göre dün, saat 10:30 sıralarında, bir evde çıkan yangın sonucu evin oturma odasındaki 3 adet koltuk, üçlü sehpa takımı, 2 adet alüminyum pencere, bir adet alüminyum kapı, tablet bilgisayar, televizyon, klima iç ünitesi yanmış ve tüm evin duvarları ile eşyaları çıkan dumandan islendi.

İkametgahta yapılan kontrolde, ev sakini Rose Marie BASTOW(K-53) ve 3 köpeği yatak odasında ölü olarak bulundu.

Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Fotoğraf: Arşiv

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