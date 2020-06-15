Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...

Tatlısu'da kaza: 1 ölü 2 ağır yaralı

Tatlısu'da az önce meydana gelen kazada iki aracın yüz yüze çarpışması sonrasında 1 kişi ölürken 2 kişi ağır yaralandı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 19:55
3247 Okunma
Tatlısu'da kaza: 1 ölü 2 ağır yaralı

Tatlısu yakınlarında gerçekleşen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Bugün saat 18.00 sıralarında,  Tatlısu - Girne Anayolu üzerinde, Harun Çetin, yönetimindeki GM 666 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Şaban Ateş yönetimindeki JD 773 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu JD 773 plakalı aracta yolcu olarak bulunan Kemal Aydın olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan GM 666 plakalı araç sürücüsü Harun Çetin,  JD 773 plakalı araç sürücüsü Şaban Ateş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayla Aydın ambulans ile hastaneye sevk edildi.

 Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...

Son Güncelleme: 15.06.2020 20:16
Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik KazasıTatlısu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu Hizmeti Komisyonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi
Kamu Hizmeti Komisyonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi
Özersay : “Kumar Oynamak İçin Geldiklerine Dair Şüphelerim Var”
Özersay : “Kumar Oynamak İçin Geldiklerine Dair Şüphelerim Var”
AB ve İngiltere müzakereleri hızlandıracak
AB ve İngiltere müzakereleri hızlandıracak
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim